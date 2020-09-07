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HaberlerSüper Lig Haberleri Serdar Tatlı: Başarılı hakeme prim tanıyacağız
07.09.2020 - 14:48 | | Ata SELÇUK - Kaan ÜLKER / İSTANBUL (DHA) -

Serdar Tatlı: Başarılı hakeme prim tanıyacağız

Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Serdar Tatlı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Serdar Tatlı: Başarılı hakeme prim tanıyacağız
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Yaz Semineri sonrasında MHK'nın yeni başkanı Serdar Tatlı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Geçmişte MHK'de görev yapan herkesin katkı sağlamak amacıyla geldiğini kaydeden Tatlı, "Geçmişten bugüne kadarki süreç içerisinde MHK başkanlığı yapmış, yönetimde çalışmış herkesin Türk hakemliğine katkı sağlamak amacıyla geldiğini düşünüyorum. Her birisi ayrı dönemlerde faydalı çalışmalar da yaptılar. Biz de bundan sonraki süreç içerisinde Türk hakemliğine katkı sunmaya çalışacağız. Şöyle bir algı oluşmuş, bir güvensizlik ortamı algısı oluşturuldu. Bence Türk hakemliği son derece donanıma sahip, hem eğitim hem karakter anlamında iyi durumdalar. Biz onlara bu güveni aşılayarak yardımcı olacağız" dedi.

"HAKEMLERİMİZE CESUR OLUN, İNANDIĞINIZ KARARLARI ALIN DİYORUZ"

Futbolda herkesin kazanmak istediğini dile getiren Serdar Tatlı, "Fakat biz bu süreçte hakemlerimize de verdiğimiz eğitimlerde 'hep cesur olan, gördüğünüz, inandığınız ne karar varsa onları verin, siz böyle yaptığınız sürece hem kamuoyunun güvenini kazanacaksınız hem de bizler tarafından ödüllendirileceksiniz' dedik. Başarılı olan hakeme prim tanıma düşüncesi içerisindeyiz. Bundan sonraki süreçte eminim ki hakemlerimiz bu doğrultuda maç yönettikleri sürece de kulüplerimizin de onlara saygısı artacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.

Serdar Tatlı: Başarılı hakeme prim tanıyacağız

 

 

 

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