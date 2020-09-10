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10.09.2020 - 00:09 | | İSTANBUL (AA) -

Serena Williams ABD Açık'ta yarı finalde

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı Serena Williams yarı finale yükseldi.

Serena Williams ABD Açık'ta yarı finalde
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ABD'nin New York kentinde devam eden grand slam turnuvasının 10. gününde çeyrek final karşılaşmaları başladı.

Tek kadınlarda kariyerinin 24. grand slam şampiyonluğunu hedefleyen ABD'li Serena Williams, Bulgar Tsvetana Pironkova karşısında maçın başlarında zorlandı.

Basit hatalar yaptığı ilk seti 6-4 kaybeden Williams, oyunun kalan bölümünde ritminini buldu ve 6-3 ve 6-2'lik setlerle rakibini 2-1 mağlup ederek kariyerinde 14. kez ABD Açık'ta yarı finale adını yazdırdı.

Serena William, yarı finalde Victoria Azarenka-Elise Mertens eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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