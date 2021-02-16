MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTenis Haberleri Serena Williams, Avustralya Açık'ta yolu yarıladı
16.02.2021 - 13:16 | | ANKARA (AA) -

Serena Williams, Avustralya Açık'ta yolu yarıladı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta kadınların 2 numaralı seribaşı Simona Halep'i 2-0 yenen 10 numaralı seribaşı Serena Williams, yarı finale yükseldi.

Serena Williams, Avustralya Açık'ta yolu yarıladı
ABONE OL

 

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar çeyrek final mücadelesinde, Avustralya Açık'ta 7 şampiyonluğu bulunan Serena Williams ile 2018 finalisti Halep karşılaştı.

Williams, daha fazla basit hatası olmasına karşın Halep'in servislerine karşı yaptığı güçlü vuruşlar ve puan kazandıran vuruşlarda rakibine 24-9 üstünlük sağlaması sayesinde korttan galip ayrıldı.

Bir saat 21 dakika süren maçı, 6-3'lük setlerle 2-0 kazanan 39 yaşındaki Williams, turnuvada son şampiyonluğunu yaşadığı 2017'den bu yana ilk defa yarı finale çıktı.

Serena Williams, yarı finalde 3 numaralı seribaşı Naomi Osaka ile karşı karşıya gelecek.

Serena Williams, Avustralya Açıkta yolu yarıladı

 

 

Lucas Paqueta'nın Montpellier'e attığı gol!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
    Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
  2. Süper Lig'de şampiyonluk oranları...
    Süper Lig'de şampiyonluk oranları...
  3. UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev
    UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev
  4. Serena, Avustralya Açık'ta yolu yarıladı
    Serena, Avustralya Açık'ta yolu yarıladı
  5. Potada hedef çifte zafer peşinde
    Potada hedef çifte zafer peşinde
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe'de Tisserand ilk 11 için hazır

Fenerbahçe'de Tisserand ilk 11 için hazır

Ali Palabıyık'a Wolfsberger-Tottenham maçında görev

Ali Palabıyık'a Wolfsberger-Tottenham maçında görev

Günün En Çok Oynanan Maçları

Günün En Çok Oynanan Maçları

Son dakika | Benfica-Arsenal maçı Cüneyt Çakır'ın

Son dakika | Benfica-Arsenal maçı Cüneyt Çakır'ın

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet