Sergen Yalçın: "90 dakikayı bir taca bağlayamazsınız"

Süper Lig'de Sivasspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

"Vida 20. dakikada bir değişiklik istedi"

"Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Çok sağlam duran ve doğru oyunu oynayan bir Beşiktaş takımı vardı. Sivasspor güçlü br takım. İyi mücadele ettiler. Rıza Hoca'ya bundan sonrası için başarılar diliyorum. Vida 20. dakikada bir değişiklik istedi. Koronadan çıktı. Doktor hemen çıkaralım dedi. Devre arasında sordum, oynamak istediğini söyledi, sonra kenara işaret etti, değiştirdik. İnsan sağlığı her şeyin önünde."

"90 dakikayı bir taç atışına bağlayamazsın"

"Top çıkmış olabilir, çıkmamış da olabilir. İzdüşümü falan diyorlar. Bilmiyorum. Şunu söyleyeyim. Orta gol olmasaydı o pozisyon hiç konuşulmayacaktı. Sonuçta bu bir taç. 90 dakikayı bir taç atışına bağlayamazsın. Antalyaspor maçında aynı golü yedik biz."

"2021 sağlık, mutluluk getirsin. Taraftarımızı getirsin. Şampiyonluk getirsin. Ama önce sağlık. İnsan hayatında en önemli şey sağlık."