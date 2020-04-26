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26.04.2020 - 07:00 |

Sergen Yalçın: ‘Bundan sonra kale sizin’

Beşiktaş'ta Loris Karius’la iplerin kopması nedeniyle tüm gözler genç kaleciler Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu’na çevrildi.

Sergen Yalçın: ‘Bundan sonra kale sizin’

Beşiktaş’ı FIFA’ya şikayet eden ve serbest kalmak için artık gün sayan Loris Karius’la iplerin kopması nedeniyle tüm gözler genç kaleciler Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu’na çevrildi. Daha önce gözden çıkardığı Alman kaleciyi tamamen defterden silen Teknik Direktör Sergen Yalçın, Süper Lig’in son 8 haftasında kaleyi Utku ve Ersin’e teslim edecek.

Siyah-beyazlı hocanın, genç file bekçileriyle yaptığı görüşmelerde, “Bundan sonra kale sizin. Maçların ne zaman başlayacağı henüz kesinlik kazanmadı ama kendinizi en güzel şekilde hazırlayın. Verilen şansı iyi değerlendiren formayı kapar” dediği öğrenildi.

Utku Yuvakuran bu sezon Süper Lig’de 1, UEFA Avrupa Ligi’nde 1 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 2 maçta oynarken 9 gole engel olamadı. Ersin Destanoğlu ise U19 Ligi’nde 18 maça çıktı.

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