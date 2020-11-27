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27.11.2020 - 09:17 | | Fanatik

Sergen Yalçın: "Fenerbahçe'yi yenmeye gidiyoruz"

Sergen Yalçın'ın Kadıköy'den 3 puanla dönmekten başka düşüncesi yok. Başarılı teknik adam, oyuncularına da bunu aşılıyor.

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Beşiktaş, önemli eksiklerine rağmen Başakşehir karşısında galip gelmeyi başarmıştı. Zorlu bir fikstürden geçen Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe deplasmanından da 3 puanla ayrılmaya kararlı. Özellikle Sergen Yalçın, oyuncularıyla yaptığı her konuşmada galibiyet üzerinde duruyor.

"BERABERLİĞİ AKLINIZDAN GEÇİRMEYİN"

Başarılı çalıştırıcı, "Geçtiğimiz haftalarda beklenmedik kayıplar yaşadık. Bu kayıpları ancak böylesi kritik maçları kazanarak telafi edebiliriz. Kadıköy'e kazanmaya gideceğiz. Kimse beraberliği aklından geçirmesin" sözleriyle beklentisini öğrencilerine net bir şekilde anlattı.

"FENERBAHÇE'Yİ YENECEĞİZ"

Zirvenin gerisinde kaldıklarını hatırlatan Sergen Yalçın, "Rakibimiz formda ve çok kaliteli bir kadrosu var. Ancak biz de Beşiktaş'ız. Başakşehir karşısında favori değildik, kazandık. Yine favori gösterilmiyoruz ama önemli değil, yine kazanacağız. 3 puanı alıp iddiamızı sürdüreceğiz" sözleriyle öğrencilerini motive ediyor.

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Sergen Yalçın: Fenerbahçeyi yenmeye gidiyoruz

 

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