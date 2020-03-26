Sergen Yalçın: Hiçbir oyuncumuzda problem yok

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, A Spor canlı yayınına telefonla bağlanarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde;

"Hiçbir oyuncumuzda problem yok. Bireysel program hazırladık. Şartlar ne kadar el verirse çalışma yapıyorlar. Ama hiçbir zaman idman gibi olamaz. Şartlar el verdiği sürece bir şey yapmaya çalışıyorlar. Bu uzun süreler futbolcuların geriye gitmesini sağlar. TFF'den resmi bir açıklama gelmediği sürece antrenmanları açmayı düşünmüyorum. Telekonferans yöntemi bence çok abartılı. Profesyonel futbolcular ne yapmaları gerektiğini çok iyi biliyorlar. Evleri ne kadar müsaitse birçok şeyi yapmaya çalışıyorlar. Telekonfernas yöntemini ben çok sevmiyorum.

Hayat ne zaman normal halini alır yorum yapmak çok zor. Günlerdir evde oturuyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Devletimizin ve Sağlık Bakanlığımızın söylediği kuralları yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar kısa zamanda atlatabilirsek o kadar iyi. Sokakla bomboş. Herkes işin ciddiyetinin farkına vardı. Ben Mayıs ayından önce normale döneceğini düşünmüyorum.

Ülkesine dönmek isteyen oyuncu bize gelmedi henüz. Avrupa'nın hiçbir yerinde sağlıklı ortam yok. Uçakla yolculuk yapmak başka bir yere gitmek oyuncular için sıkıntı yaratır. Hiçbir oyuncumuz bir yere gidemez.

Bütün gün evdeyim televizyon izliyoruz.

Gelecek sezonun hazırlıklarına başlayamıyoruz. Böyle bir çalışma yapmamız mümkün değil. Ancak telefonla görüşebiliyoruz. Hayat normale dönerse transfer çalışmalarını yapacağız. Futbolun ekonomisi nasıl olacak asıl önemli olan konu bu. Transfer kolay ama ekonomiyi nasıl yöneteceğiz.

Bu lig oynansa bile Haziran sonunu bulacak gibi görünüyor. Sözleşme uzatma konuları var ve biten sözleşmeler var. Nasıl olacak hiçbir fikrimiz yok. Ancak telefonla görüşebiliyoruz."