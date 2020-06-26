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HaberlerBeşiktaş Haberleri Sergen Yalçın: "İki oyuncumuzun testinin pozitif çıkması üzdü"
26.06.2020 - 20:32 |

Sergen Yalçın: "İki oyuncumuzun testinin pozitif çıkması üzdü"

Beşiktaş'ta 2 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın: "İki oyuncumuzun testinin pozitif çıkması üzdü"
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Beşiktaş'ta 2 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından teknik direktör Sergen Yalçın yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Yalçın, "İki oyuncumuzun testinin pozitif çıkması üzdü, onları ayırdık." dedi.

Lesn'in son durumuyla ilgili olarak ise; "Lens'in sakatlığı vardı. Biz de oynayamayacağını düşündük ama son 2 çalışmaya katıldı. Kendisiyle yaptığımız görüşmelerde iyi ve oynayabilecek durumda olduğunu söyledi. Geçen hafta da iyi performans sergiledi. Biz de durumunu değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın: İki oyuncumuzun testinin pozitif çıkması üzdü

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