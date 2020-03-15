Sergen Yalçın: 'İlk 3'e girebiliriz'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"Gökhan'ın sakatlığı oyun planımızı bozdu"

"İki taraf da kazanmak istedi ama seyir zevki yoktu bence. İki taraf birbirini iyi çalışmış. Gerekli önlemleri aldık onlar da almışlar. Mücadele açısından iyi ama oyunsal anlamda seyircileri tatmin etmedi. Bazen böyle oynanıyor maçlar. Bizim oyuncular Çarşamba veya Perşembe günü bir toplantı yaptılar virüs konusunda. Yabancı oyuncular çekiniyor bu konudan. Türkiye, dünyanın en güvenli ülkelerinden biri şu anda. Taraftar olmayınca sessiz derbi olduğu için sesimiz televizyonda duyulmuştur. Biz de çok dikkat ettik. İki taraf kontrollü oynamaya çalıştı. Pozisyonlarımız vardı ama kaybedebilirdik de aynı zamanda. Bu sessiz ortamda çok daha hareketli bir maç olacağını düşünmüyorduk zaten. Mutlu muyuz dersen değiliz ama mutsuz da değiliz. Gökhan'ı geçen hafta oynatamadık sakatlığından dolayı. Maçta bir ağrı hissetti. Gökhan'ın sakatlığı oyun planımızı bozdu. Oyuna bir katkı yapamadık mecburi değişiklikler yüzünden. Çok hamle şansımız kalmadı."

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hem sonucun hem de futbol ortamının kimseyi mutlu etmediğini söyledi. Seyircisiz maçların futbolu etkilediğini aktaran Yalçın, "Oyunla ilgili hiç kimsenin memnun olmadığı bir akşam. Skor ve oyun olarak iyi işler yapmadık. Bir puandan memnun değiliz. Ama kaybedebilirdik. Seyir zevki olan bir maç değildi. İki taraf da karşılıklı savunmalar yaptı. Böyle bir ortamda seyircinin olmadığı, sessiz bir derbi ve ciddi bir salgın var bunlar baskı yarattı. Mücadele gücünün yüksek olduğu bir maçtı. Söylenecek çok da fazla bir şey yok" dedi.

Erteleme konusunun kendisinin dışında bir karar olduğunu vurgulayan genç çalıştırıcı, "Erteleme ile ilgili bizim yaptırımda bulunmamız anlamsız. Devletimiz seyircili derse öyle oynarız, seyircisiz derse öyle oynarız.Seyircisiz maçların atmosferi düşürdüğü net. Konsantre olmak zor. Bağrışmalar konuşamalar duyulur. Elimizden geldiğince oyuncuları hazırlamaya çalıştık" diye konuştu.

Koronavirüsle alakalı oyuncularının kendi aralarında toplantı yaptığını vurgulayan Beşiktaş'ın teknik patronu, "Oyuncularımız toplantı yaptı. Yabancı oyuncularımız tedirgin. Biz bir yaptırımda bulunamayız. Oyuncularımıza doktorlarımıza şunu söyledik; Türkiye en güvenilir bir ülke. Kendi ülkenizde olsanız daha tehlikeli olur dedik. Sağlık Bakanlığı iyi çalışıyor. Biz biraz abartıyoruz. Devletimiz iyi çalışıyor. Tek sorun seyircinin olmaması" yorumunu yaptı.

'İlk 3'e girebiliriz'

Sergen Yalçın, Galatasaray maçın kazanamamanın şampiyonluk yarışını etkilemediğini düşündüğünü kaydetti. Yalçın, ilk 3 hedefini öne çıkarıp, "Şampiyonluk ümidimiz bu maçla azalmadı, zaten fazla yoktu. Puan farkı kapanır mı zor. Bir takım olsa belki yakalarsın ama 3 takım var. 8 haftada hedefimiz 24 puanı almak. O zaman nerede bitiririz ligi bilemiyoruz. Biraz daha ama yukarıda bitiririz sanki, ilk 3'e girebiliriz" dedi.

'Toplantı yapacağız'

Sergen Yalçın, milli maç arasında yönetimle gelecek sezonun planlaması yapacaklarını söyledi. Özellikle kadro maliyetlerini ve TFF'nin kurallarına uymak zorunda olduklarını belirtti.