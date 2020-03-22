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HaberlerBeşiktaş Haberleri Sergen Yalçın konuştu! ‘Toparlanmak zor olacak’
22.03.2020 - 07:00 |

Sergen Yalçın konuştu! ‘Toparlanmak zor olacak’

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, lige verilen zorunlu aranın fiziksel ve psikolojik olarak takımı çok etkileyeceğini ifade etti, “Tempoyu dengeli tutmalıyız. Ciddi sakatlıklar yaşanabilir. Evdeki bireysel çalışmalar asla takım idmanının yerini tutmaz” dedi

Sergen Yalçın konuştu! ‘Toparlanmak zor olacak’

SERGEN YALÇIN

Süper Lig’e verilen zorunlu ara nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de futbol dünyası sessizliğe bürünürken, maçların yeniden başlayacağı günler şimdiden kulüpleri düşündürmeye başladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın, devletin ve TFF’nin aldığı kararlara uymaktan başka seçenekleri olmadığını dile getirdiği ancak liglerin yeniden başlamasıyla takımların eski güçlerine ulaşmasının çok kolay olmadığını söylediği öğrenildi.

Uzun bir aradan sonra takımların yeniden kamp dönemi geçirmesi gerektiğini yönetimle paylaşan deneyimli teknik adamın, “Bu durumdan dolayı sadece fiziksel düşüş değil, psikolojik olarak da oyuncular çok hazır olamayacak. Mecburen tempoyu dengeli tutmalıyız. Ciddi sakatlıklar gibi ufak tefek sakatlıklar da yaşanabilir. Süreci yakından takip etmeliyiz. Böyle bir durumu hiçbir hoca istemez fakat her şeyden önemlisi elbette sağlıktır. İnşallah en kısa zamanda bu süreci atlatırız” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Koronavirüs tehdidi nedeniyle günlerdir evden dışarı çıkmayan oyuncularına bireysel anlamda yapabilecekleri antrenman ve beslenme programları verdiğini de söyleyen Sergen Yalçın’ın, “Bunlar asla bir takım idmanının yerini tutmaz. Ligler başlamasa bile idmanlar olacak ve oyuncular psikolojik açıdan hazır hale gelebilecek mi bunu bilemiyoruz” diye konuştuğu bildirildi.

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