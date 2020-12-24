Sergen Yalçın: Ligde kolay maç yok

Süper Lig’in son 5 haftasında 4 galibiyete imza atarak zirve yarışına ortak olan Beşiktaş’ta, Sergen Yalçın bugün Ankaragücü deplasmanından da üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

İkinci bir galibiyet serisi isteyen Yalçın’ın, futbolcularıyla gerçekleştirdiği son toplantıda, “Rakibin ligdeki konumuna bakarak sakın bu maçı kolay görmeyin. Bundan sonra bu ligde kolay maç olmaz. Kazanıp yolumuza devam edelim” diye konuştuğu ortaya çıktı.

Ankaragücü’nün son dönemde hem futbol hem de puan açısından çıkışa geçtiğini aktaran siyah-beyazlı hocanın, “Ligde yavaş yavaş zor haftalara girmeye başlıyoruz. Artık 3-4 günde bir maç oynayacağız. Bu süreçte hiçbir maç kolay geçmeyecektir. O nedenle her maçı aynı ciddiyetle ve aynı disiplinle oynamalıyız” ifadelerini kullandığı bildirildi.

Bu arada Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’ndaki yoğun maç trafiği nedeniyle kadroda zaman zaman rotasyon yapan ve bu sayede tüm oyuncuları hazır tutmaya çalışan Sergen Yalçın, Ankaragücü deplasmanında da elindeki kadroyu en verimli şekilde kullanmaya çalışacak.

Vida ile devam

Erzurumspor maçında attığı şık gol ve performansıyla alkış toplayan Domagoj Vida’nın bugün yine 11’de yer alması bekleniyor. Cezası biten Valentin Rosier sağ bekteki yerine dönerken, Necip yine yedek soyunacak. Erzurum maçında dinlendirilen Cyle Larin ilk 11’de yer alacak, Kevin N’Koudou kulübeye dönecek. Orta sahayı Souza-Atiba-Mensah üçlüsünden oluşturacak Sergen Yalçın’ın, Dorukhan’ı bu kez yedek soyundurması bekleniyor.