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06.04.2020 - 08:58 | | Fotomaç

Sergen Yalçın, Marchwinski'yi istedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da sürpriz bir genç yıldızı gündemine aldı. Lech Poznan'ın 18 yaşındaki ofansif orta sahası Filip Marchwinski'yi çok beğenen 47 yaşındaki çalıştırıcı, yönetimden bu transferin gerçekleşmesini istedi. Yalçın'ın yönetime, "Marchwinski'de kendimi gördüm, ben onu 'Yeni Sergen' yaparım" dediği ifade ediliyor.

Sergen Yalçın, Marchwinski'yi istedi

Futbolcular gibi corona virüsü tehlikesinin geçmesini evinde bekleyen Sergen Yalçın, bu zaman zarfında kasım ayında oynanan UEFA-19 Avrupa Şampiyonası'nın maçlarını izlerken bir isim dikkatine takıldı.

YENİ SERGEN YALÇIN
Yalçın'ın ilgisini çeken bu oyuncunun da Lech Poznan'ın 18 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Filip Marchwinski olduğu bildirildi. 47 yaşındaki teknik adamın, teknik olarak kendisine benzettiği 1.87 boyundaki Marchwinski için Başkan Çebi'ye, "Hem 10 numara oynuyor. Hem forvet arkasında, hem de forvette oynayabiliyor. Elimde olsa bu çocuğu 'Yeni Sergen' yaparım" şeklinde bir mesaj attığı kaydedildi.

BOATENG'İN YERİNE
Bunun üzerine yönetimin oyuncunun şartlarını görüşmek için Polonya ekibi ile temasa geçmeye hazırlandığı kaydedildi. Yapılacak teklif için net bir bilgiye ise henüz ulaşılamadı.

Siyah-beyazlılar böylece, kiralık sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Boateng'in gitme ihtimalini de şimdiden hesaplıyor. Şu anki piyasa değeri 2.5 milyon euro civarında olan Marchwinski, son 8 aylık dönemde büyük bir çıkışla 2 milyon euro değer kazandı. İki ayağını da oldukça iyi kullanan 18 yaşındaki oyuncu, Polonya'nın çeşitli yaş kategorilerinde 17 kez forma giydi.

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