Sergen Yalçın, Oğuzhan Özyakup için kararını verdi!

Oğuzhan Özyakup'a Sergen Yalçın ayarı… Beşiktaş Teknik Direktörü yönetimle yaptığı görüşmede devre arasında Feyenoord'a kiralık verilen milli oyuncudan yeni sezonda yararlanmak istediğini söylediği öğrenildi.

"ONDAN YARARLANACAĞIM"

Tecrübeli hocanın yönetime, "Onla ilgili önemli planlarım var. Yeni sezonda Oğuzhan'ın kapasitesini en üst düzeye yükseltmek düşüncesindeyim. Ondaki potansiyeli gün ışığını çıkarmamız lazım" dediği öne sürüldü. Yalçın'ın Oğuzhan'la da bir telefon görüşmesi yaparak ayrılmayı düşünmemesini istediği belirtildi.

KARTAL'DA 8 SEZON OYNADI

Beşiktaş'ta 8 sezon geçiren Oğuzhan Özyakup bu süreçte 32 gol 44 asistlik bir performans sergiledi. Milli star Feyenoord'da ise sadece 4 maçta forma giydi.

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