Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Sergen Yalçın, Oğuzhan Özyakup için kararını verdi!
29.04.2020 - 10:36 | | TAKVİM

Sergen Yalçın, Oğuzhan Özyakup için kararını verdi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın yönetimle yaptığı gölrüşmede Oğuzhan Özyakup'la ilgili kararını bildirdi.

Sergen Yalçın, Oğuzhan Özyakup için kararını verdi!

Oğuzhan Özyakup'a Sergen Yalçın ayarı… Beşiktaş Teknik Direktörü yönetimle yaptığı görüşmede devre arasında Feyenoord'a kiralık verilen milli oyuncudan yeni sezonda yararlanmak istediğini söylediği öğrenildi.

"ONDAN YARARLANACAĞIM"

Tecrübeli hocanın yönetime, "Onla ilgili önemli planlarım var. Yeni sezonda Oğuzhan'ın kapasitesini en üst düzeye yükseltmek düşüncesindeyim. Ondaki potansiyeli gün ışığını çıkarmamız lazım" dediği öne sürüldü. Yalçın'ın Oğuzhan'la da bir telefon görüşmesi yaparak ayrılmayı düşünmemesini istediği belirtildi.

KARTAL'DA 8 SEZON OYNADI

Beşiktaş'ta 8 sezon geçiren Oğuzhan Özyakup bu süreçte 32 gol 44 asistlik bir performans sergiledi. Milli star Feyenoord'da ise sadece 4 maçta forma giydi.

Sergen Yalçın, Oğuzhan Özyakup için kararını verdi

Beşiktaş, taraftarıyla güçlü

Mario Lemina gece çalışırken şarkıya kendini kaptırdı
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mesut Özil'den Fenerbahçe resti!

Mesut Özil'den Fenerbahçe resti!

N'Sakala ilk kez açıkladı! Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı?

N'Sakala ilk kez açıkladı! Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı?

Japonya'nın asırlık şanssızlığı!

Japonya'nın asırlık şanssızlığı!

Galatasaray'da koronavirüs muamması! Rakamlar...

Galatasaray'da koronavirüs muamması! Rakamlar...

Sıradaki Haber