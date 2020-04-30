Sergen Yalçın: "Önümüzdeki sezon bütçe 30 milyon euro"

Beşiktaş’ın teknik patronu çok zor bir dönemde göreve geldiğinin altını çizdi, “2-3 yıl önce bu takımın bütçesi 90 milyon euroydu. Önümüzdeki sene maksimum 30 milyon euro olacak. Daha mütevazı, daha camiaya uygun ve camianın büyüklüğünü bilen oyuncular alacağız” dedi

Kartal’da Teknik Direktör Sergen Yalçın gelecek sezon mütevazı bir kadroyla başarıya ulaşmaya çalışacaklarını ifade etti. Beşiktaş Dergisi’nin 1.5 yıl sonra basılı halde raflardaki yerini alan Mayıs ayı sayısındaki röportajında hedeflerini anlatan Yalçın, siyah-beyazlı camiadan destek istedi.

Sergen Yalçın, “Çok zor bir dönemde, zor şartlar altında göreve geldik. Bunu biliyoruz. Kulübün içinde bulunduğu durum çok sağlıklı değil. Geldiğimiz süreçte de bu böyleydi. Ben ve ekibim elimizden geldiğince oyuncuları motive ettik. Her şeye çok pozitif bakıyoruz zaten. Bardağın dolu tarafından bakmaya ve taraftarlara doğru mesajlar vermeye çalışıyoruz. Onların da olumlu yönden bakıp, takımın arkasında olmalarını istiyoruz. Oyuncularımıza sahip çıkalım, camiamıza sahip çıkalım. Burası hepimizin camiası” dedi.

‘Şansımız yok’

Siyah-beyazlı hoca önümüzdeki sezon 30 milyon euro bütçeli bir takım kurabileceklerini aktardı. Mali açıdan çok zorlu bir dönemden geçtiklerinin altını çizen siyah-beyazlı çalıştırıcı, “İçinde bulunduğumuz olanaklar, maddi değeri yüksek bir takım kurmamızı engelliyor. 2-3 yıl önce Beşiktaş takımının bütçesi 90 milyon euroydu. Önümüzdeki sene bu rakam maksimum 30 milyon euro civarında olacak. Maliyeti çok yüksek oyuncuları transfer etme şansımız zaten yok. Daha mütevazı, daha camiaya uygun, daha çok mücadele eden, Beşiktaş camiasının büyüklüğünü bilen oyuncular almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Özel hayatım yok’

“Bizim özel hayatımız falan yok. Antrenmanlar dışında hava güzelse sahilde bir yerde bir kahve içiyoruz. Belki akşam bir yemeğe gidiyoruz. Bütün yaşantımız bu şekilde devam ediyor. İşimizi konsantre olmuş durumundayız. Sadece ben değil, ekibim ve herkes öyle. Çünkü çok ciddi bir sorumluluk aldık. Bunun altından kalmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Ne gerekiyorsa!”

‘Hedeflerim büyük’

Sergen Yalçın çok büyük hedeflerle göreve başladığını dile getirdi. Anadolu takımlarında uzun süre görev yaptıktan sonra Beşiktaş’ın başına geçtiğini hatırlatan siyah-beyazlı hoca şunları söyledi:

“Futbolculuk dönemimle, teknik direktörlük dönemimin hiçbir alakası yok. Ben 7 senedir teknik direktörlük yapıyorum. Anadolu’da çok zor kulüplerde çalıştım. Çok zor pozisyondaki takımları alıp, çalıştırdım. Bunun neticesinde Beşiktaş’a geldim. Oralarda ciddi bir emek verdim ve bunun sayesinde kendi camiama geldim. Ben teknik direktörüm, futbolcu değilim. Şu anda çok farklı ve çok ciddi bir iş yapıyorum. Hedeflerim çok büyük. Çok önemli başarılar yakalamak istiyorum. Çok ciddi ve disiplinli bir şekilde işime konsantre olmuş durumdayım. Sadece işimi yapmaya çalışıyorum. Beşiktaş’ta başarılı olmaktan başka hiçbir düşüncem yok. Tek amacım, kalıcı olmak ve ciddi başarılar yaşamak. Camiamıza ve taraftarımıza layık olmak istiyorum. Başka bir düşüncemiz yok.”

‘İşimi özlüyorum’

“Koronavirüs salgını günlerinde işimizi yapamadığımıza üzülüyoruz. En büyük problem o. Alıştığımız antrenman ve maç temposunun dışında kalmak, çok rutin bir hayat yaşamak doğal olarak insanı moral açıdan düşürüyor. Ancak şu anda dünyada çok ciddi bir salgın var, yapacak bir şey yok. Mecburen bu rutin uygulamanın içinde kalıyoruz, ama neyi özlüyorsun derseniz, tabii ki işimizi özlüyoruz. Özleyeceğimiz başka bir şey yok.”

‘Keşke 10 genç alsak’

“Altyapıdan kadroya kattığımız oyuncularımız var. Rıdvan’ı kullanmayı düşünüyoruz. Şu an bünyemizde olan Kartal Kayra ve Ersin var, Erdoğan var. Dört oyuncu A takım bünyesinde. Ama tutup da altyapıdan 10 oyuncuyu yukarı çıkaramayız. Her şeyin bir sınırı var. Seneye altyapıdan 10 oyuncuyla takım kuracağız diye bir şey beklemesin kimse. Almamız gereken, yukarı çıkabilecek oyuncular varsa biz zaten onları alıyoruz. Keşke çıkabilecek 10 oyuncu olsa da hepsini alsak.”