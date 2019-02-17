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HaberlerAlanyaspor Haberleri Sergen Yalçın: "Ozan Tufan müthiş oynadı"
17.02.2019 - 19:12 | | Skorer -AA

Sergen Yalçın: "Ozan Tufan müthiş oynadı"

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın: "Ozan Tufan müthiş oynadı"
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Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzon'un çok zor bir deplasman olduğunu belirterek, "Şartlar ne olursa olsun burası her zaman zordur. Çok güzel bir stat yapmışlar. Tribünler, taraftar çok güzel. Bizim açımızdan çok değerli bir 3 puan aldık." diye konuştu.

"Alt sıralardaki takımlar çok sıkıştı"
"Özellikle ligin devamı için çok değerli bir 3 puan aldık." diyen Yalçın, şöyle devam etti: "Ligde alt sıralardaki takımlar çok sıkıştı. Bu galibiyet bizi o grubun biraz üzerine attı ve nefes alma imkanı sağladı. Çok zor bir periyot oynuyoruz. İkinci yarı 5 maç oynadık, bunların üçünü deplasmanda oynadık. Bundan sonraki süreç umarım bizim için daha iyi olacak. Artık bundan sonra 6 içeride 6 dışarıda maç oynayacağız. Biraz daha kendi rakiplerimizle oynayacağız. Fikstürümüz normale dönüyor. Genel oyundan çok memnunum, oyuncularıma teşekkür ediyorum."

"Ozan Tufan müthiş oynadı"
Yalçın, oyuncularının inanılmaz mücadele ettiğini vurgulayarak, "Ozan Tufan'ı kazandığım için çok mutluyum. Müthiş oynadı. Bana göre mükemmel oynadılar. Özellikle ikinci yarıda çok doğru oynadılar. Trabzonspor, ofansif kadro ile sahadaydı. Bazen bu oyun içerisinde risk olabiliyor. Biz de zaman zaman iç saha maçlarında böyle risk alarak oynuyoruz. Bu ofansif kadronun açıklarını değerlendirdik. Önemli galibiyet aldık. Bugün bunun mutluluğunu yaşayacağız. Bundan sonra önümüzdeki maçlara hazırlanıp devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

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