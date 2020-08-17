Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Sergen Yalçın rahatladı! "Mensah’ı önemli yerlerde görevlendireceğim"
17.08.2020 - 07:00 |

Sergen Yalçın rahatladı! "Mensah’ı önemli yerlerde görevlendireceğim"

Beşiktaş’ta Bernard Mensah transferinde sona gelinmesi Sergen Yalçın’ı memnun etti. NSakala ve Welinton’un ardından Ganalı orta sahadan gelen güzel haberler başarılı teknik adamı rahatlattı

Sergen Yalçın rahatladı! "Mensah’ı önemli yerlerde görevlendireceğim"
ABONE OL

SERDAR SARIDAĞ

Beşiktaş Yönetimi, Bernard Mensah transferinde son aşamaya gelerek önemli bir adım atmayı başardı. NSakala ve Welinton’un ardından Mensah konusunda da sona yaklaşan siyah-beyazlı yönetim böylece Sergen Yalçın’ın istediği isimler doğrultusunda hareket etti.
Transferde kendi listesi yerine teknik adamının listesinden yürüyen ve bu nedenle Nika Ninua ile Mario Balotelli gibi isimlerden vazgeçen yönetim, tüm yetkiyi Sergen Yalçın’a verdi. Beşiktaş Yönetimi, geçmiş dönemlerdeki gibi yapmayıp tam tersi teknik direktörünün listesinden ilerledi.

Mensah’ta olumlu adımlar atılmasına sevinen Sergen Yalçın’ın “Çok yönlü bir oyuncu. Zamanlama da çok iyi. PAOK maçı öncesi böyle bir transfer gelişmesi kadro derinliği açısından çok önemli. Kafamdaki oyun kurgusunda Mensah’ı önemli yerlerde görevlendireceğim. Mensah, kadrodaki diğer oyuncuların da üretkenliğini artırabilecek bir isim” diye konuştuğu öğrenildi.

Sergen Yalçın rahatladı Mensah’ı önemli yerlerde görevlendireceğim

‘Bırakmam seni’
Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı Bernard Mensah, İstanbul’a dün akşam geldi. Havalimanında görüntülenen Ganalı futbolcunun üzerinde Beşiktaş’ın başlattığı ‘Bırakmam Seni’ kampanyasının tişörtünün olması dikkat çekti.
Mensah’ın bu hareketi siyah-beyazlı taraftarlardan tam not aldı.

Kevin-Prince Boateng'in Oğlu Beşiktaş Antremanında

 

    Mensah, Beşiktaş için İstanbul'da
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Lyon'nun Marcelo - Denayer savunmasıyla gelen başarısı!
      Lyon'nun Marcelo - Denayer savunmasıyla gelen başarısı!
    2. Galatasaray transfer haberleri | Feghouli maaşında indirime gitti!
      Galatasaray transfer haberleri | Feghouli maaşında indirime gitti!
    3. Galatasaray transfer haberleri | Omar Elabdellaoui bugün açıklanıyor
      Galatasaray transfer haberleri | Omar Elabdellaoui bugün açıklanıyor
    4. Sergen Yalçın rahatladı! "Mensah’ı önemli yerlerde görevlendireceğim"
      Sergen Yalçın rahatladı! "Mensah’ı önemli yerlerde görevlendireceğim"
    5. Atiba Hutchinson'dan PAOK isteği!
      Atiba Hutchinson'dan PAOK isteği!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Eddie Newton, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'ün kalmasını istiyor!

    Eddie Newton, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'ün kalmasını istiyor!

    Trabzonspor'da 3 genç futbolcu kampa davet edildi!

    Trabzonspor'da 3 genç futbolcu kampa davet edildi!

    Futbolist: ‘Dünya Şampiyonluğunu Türkiye’ye getireceğiz’

    Futbolist: ‘Dünya Şampiyonluğunu Türkiye’ye getireceğiz’

    Transfer haberleri | Chidozie Awaziem Trabzonspor'a önerildi!

    Transfer haberleri | Chidozie Awaziem Trabzonspor'a önerildi!

    Sıradaki Haber