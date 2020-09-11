Sergen Yalçın: "Siz hangi ülkede yaşıyorsunuz?"

SERDAR SARIDAĞ

Siyah-beyazlı teknik adam mevcut kadroda 20-21 yaş grubunda tam 11 oyuncu olduğunun altını çizdi, “Ben gençlerle oynarım ama 6. haftada 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldığımda bana ne diyeceksiniz? ‘Sen gençlerle oynuyorsun, helal olsun?’ diyecek misiniz? Herkes tabelaya bakıyor. Siz hangi ülkede yaşıyorsunuz?” dedi

Beşiktaş Futbol Akademisi’nde Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu olarak göreve başlayan Mehmet Ekşi için Vodafone Park’ta tören düzenlendi. Başkan Ahmet Nur Çebi, yöneticiler Emre Kocadağ, Fırat Fidan, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile Mehmet Ekşi’nin katılımıyla düzenlenen toplantıda altyapıdaki yeni dönem tanıtıldı.

Teknik patron Sergen Yalçın, yeni bir döneme girdiklerini belirterek, “Tarihinde altyapısıyla öne çıkmış ve büyük işler yapmış camiayız. Birçok isim yetişti. Mehmet hocamıza güveniyoruz. Ufak ufak aşağıdan yukarıya çıkışlar başladı. Göreve geldikten sonra 19 yaşında iki oyuncuya (Ersin ve Rıdvan) uzun süre şans verdim. Fitili ateşledim, Mehmet hoca da devamını getirir. Şu an takımda 11’e yakın 20-21 yaş civarında oyuncumuz var. Genç oyunculara önem vermiyor eleştirileri aldım, bu üzücü. 19 yaşında iki oyuncuyu oynatan antrenör var mı bakılsın” dedi.



Genç oyunculara şans verip vermeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Sergen Yalçın, “Ben gençlerle oynarım ama 6. haftada 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldığımda bana ne diyeceksiniz? ‘Sen gençlerle oynuyorsun, helal olsun?’ diyecek misiniz? Siz hangi ülkede yaşıyorsunuz?” diye konuştu.

Yalçın, Mehmet Ekşi ile hayata geçirilmek istenen projenin en az 5 yıllık olduğunu da belirterek, “Hocamıza destek vermek lazım. Bundan sonra aşağıyla bağlantımız çok fazla olacak. Genç oyuncu diye alıp kimseyi oynatamayız. Bu seviyeye uygun olmalı, gelişime açık olmalı. En azından iki üç farklı yeteneği olmalı, geri kalan kısmı biz hallederiz. Herkes tabelaya bakıyor. Genç oyuncularla oynayayım da tabela ne olacak? Genç oyuncuları kazanmayı planlıyoruz. Bir taraftan yarışmacı takım olmaya çalışıyoruz. 19 yaş ve rezerv takımın hocalarını Mehmet hocadan izin alarak ben belirlemek istedim” ifadelerini kullandı.

‘Yüzyılın altyapısını kuracağız’

Futbol akademisinin yeni teknik sorumlusu Mehmet Ekşi iddialı ifadeler kullandı. Başkan Çebi ve Sergen Yalçın’ın daveti üzerine Beşiktaş’a döndüğünü aktaran Ekşi, “Mutlu ve heyecanlıyım. Son dönemlerde elde ettiğim engin tecrübelerimi Beşiktaş’a aktaracağım. İnşallah el birliğiyle Beşiktaş’ı gönlümüzdeki noktaya en kısa sürede taşıyacağız. ‘Yüzyılın altyapısını kuracağız’ diye iddialı geldim. Artık azla çok yapma devri kapandı. Hem aşağıda hem yukarıda müthiş bir rekabet var. Geçmişi bir kenara bırakarak ciddi işler yapmak zorundayız. Altyapının bir ayağı Almanya’da olacak” dedi.

‘Başka çıkış yolu yok’

Başkan Ahmet Nur Çebi, Mehmet Ekşi’ye çok güvendiklerini ifade etti. Çebi, “Kendisiyle bir yola çıktık. Umuyorum uzun yıllar beraber olacağız. Sergen hocamızın da kendisiyle ilgili pozitif, samimi duyguları bu konuda bizim işimizi kolaylaştıracaktır” dedi. Ekonomik sıkıntıların da altını çizen Çebi, “Altyapıdan yetişen oyuncuların sayısını artırmak ve onların satışlarından gelecek gelirlerinden faydalanmak kulübümüzün ekonomisi açısından elzem olmuştur. Başka çıkış yolu yoktur” diye konuştu.

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