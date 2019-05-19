Sergen Yalçın: "Skor adaletli oldu"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahalarında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçıyla ilgili "Dostça güzel bir müsabaka oldu. Skor da adaletli oldu." dedi. Sergen Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya çok iyi başladıklarını, golü erken bulduklarını belirterek, ilk 45 dakika iyi oynadıklarını söyledi.



İkinci yarıya konuk takım Çaykur Rizespor'un daha baskılı başladığını dile getiren Yalçın, şöyle konuştu: "Penaltıdan golü buldular. Penaltıdan sonra onların da pozisyonu var bizim de pozisyonlarımız var. Açık bir müsabaka oldu. Bunun da nedeni iki takımın da artık ligde bir pozisyonunun kalmaması olabilir. İki tarafta sadece sıralama için oynuyor. İyi bir mücadele oldu, oyuncular da sahada iyi niyetle mücadele ettiler. Dostça güzel bir müsabaka oldu. Skor da adaletli oldu. Onlar da kazanabilirdi, biz de kazanabilirdik. Bana göre denk bir müsabakaydı. Adaletli bir skor." Yalçın, sezonun sonlarında bu tür müsabakaları oynamanın zor olduğunu vurgulayarak, oyuncuların artık bütün sezonun yorgunluğunu yaşamaya başladığını belirtti.



Önümüzdeki hafta Medipol Başakşehir ile formalite maçına çıkacaklarını dile getiren Yalçın, "O maçtan sonra herkes tatile çıkacak. Umarım yeni sezon herkes için hayırlı olur." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk: "İkinci yarı çok daha iyi oynadık"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk ise hem oynadıkları oyunla hem de topladıkları puanlarla zevk veren iki takımının karşı karşıya geldiğini aktararak, iki takımın da kazanmak için elinden geleni yapmaya çalıştığını söyledi.



Karşılaşmaya iyi başlamadıklarını, şanssız bir gol yediklerini dile getiren Buruk, şunları kaydetti: "Attığımız bir gol ofsayt gerekçesiyle verilmedi. İlk yarının sonunda oyuna biraz daha girdik. İkinci yarı çok daha iyi oynadık. Kaçırdığımız pozisyonlar vardı. Maçı kazanabilirdik. Futbol adına güzellikler sunan iki takımı da kutluyorum. Tribünlere teşekkür ediyorum, güzel bir ortam oluşturdular. Trabzonspor maçıyla ligi bitireceğiz. Kazanarak bitirmek istiyoruz. Oynadığımız oyunun karşılığı olarak son hafta kazanarak bitirirsek çok daha mutlu olacağız."