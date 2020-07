Sergen Yalçın: "Tek hedefimiz kazanmak"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Spor Toto Süper Lig'de orta sıraları yakaladıklarını belirterek, yeni hedef için önlerindeki 2-3 haftayı geride bırakmaları gerektiğini söyledi.



Yalçın, turuncu-yeşilli ekibin Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son oynadıkları Kasımpaşa maçının çok zor bir karşılaşma olduğunu ancak kendileri açısından çok iyi geçtiğini anlattı.



Kendi sahalarında kazanmaları gereken bir maçtan galip ayrıldıklarını ifade eden Yalçın, "Kazandığımız için mutluyuz. İyi, pozitif bir oyun oldu. Oyuncuların performansları, özellikle bireysel performansları gayet iyiydi. Koşu mesafemiz iyiydi. Tabii rakibin on kişi kalması ikinci yarı oyunun tek taraflı olmasına sebep oldu ama bazen maçlarda bu tür şeyler olabiliyor." diye konuştu.



Yalçın, şu an puan cetvelinde bulundukları pozisyonun kendileri için çok olumlu olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: "Ligin en zor dönemini geçiyoruz şu an. Herkes çok sıkıntılı. Herkes mücadele ediyor. Herkes puan kazanmak için çok çaba sarf ediyor. Bunun bilincindeyiz. Biz de çok çalışıyoruz. İyi antrenmanlar yapıyoruz. Oyuncularımız gayet odaklanmış durumda. Hepsi pozisyonumuzun farkında. Şu an gidişatımız gayet olumlu. Herhangi bir sıkıntımız yok."

Takımda sakatlığı bulunan ve cezalı futbolcular hakkında da bilgi veren Yalçın, "Junior Fernandes ile ilgili bir sıkıntımız var. Onu kullanamıyoruz, sakatlığı var. Onun haricinde Cisse, bu hafta sarı kart cezalısı, onu kullanamayacağız. Bunların haricinde tam takım olarak bu haftaki müsabakaya hazırlanacağız. İyi hazırlanıp pazartesi günü iyi odaklanmaya çalışacağız takım olarak." ifadelerini kullandı.



Ligde bulundukları konum için bir hedef koymayı daha erken bulduğunu anlatan Yalçın, şöyle konuştu: "Çünkü 11 hafta gibi uzun bir süre var, ligin bitmesine. Belki 2-3 hafta oynandıktan sonraki puan cetveli, bize daha farklı şeyler hissettirebilir ama şu anda 31 puanımız var. Ligin tam ortasındayız. O yüzden yeni hedef koymak yerine şu anki tek hedefimiz, önümüzde oynayacağımız mücadeleyi (Akhisarspor maçı) kazanmak. Tek hedefimiz o. Biliyorsunuz üç hafta sonra bir ara var. O aradaki pozisyonumuz belki bir pozisyon belirlemek için daha uygun gibi görünüyor. Şu anda sadece o araya kadarki üç müsabakayı kazanmayı düşünüyoruz. Başka da düşüncemiz yok."

Akhisarspor maçı hazırlıkları

Turuncu-yeşilli ekip, Süper Lig'in 24. haftasında 4 Mart Pazartesi günü deplasmanda Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık koşusu yaptı. Dar alan oyununun ardından antrenman, çift kale maçla tamamlandı.