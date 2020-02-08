Sergen Yalçın zafere işaret etti! "Kenetlenmiş oluruz"

Beşiktaş’ın teknik patronu, ligde artık seri yakalamaları gerektiğini oyuncularıyla paylaşarak, “Geçen hafta kazandığımız üç puanı daha da değerli hale getireceksek bu maçı da kazanmalıyız. Galibiyet serisi yakalamak için kazanmalıyız. Galibiyetle ayrılırsak tüm camiayı daha da kenetlemiş oluruz” dedi.

Beşiktaş ile bugün Vodafone Park’taki ilk maçına çıkacak olan Teknik Direktör Sergen Yalçın, oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Yalçın, Gaziantep ile oynanacak olan karşılaşma öncesinde tüm takıma uyarılarda bulundu. Siyah-beyazlı teknik adam, bu maçı özel bir hale getiren etkenleri göz önünde bulundurarak, tüm takımdan göze hoş gelen bir futbol oynanmasını istedi.

Sezon başından beri Beşiktaş’ın özellikle hücum bölgesindeki üretkenliğinin yeteri seviyede olmadığını ve bunu üst seviyeye çekmek istediğini vurgulayan Sergen Yalçın’ın, “Çaykur Rizespor deplasmanındaki maçın ilk yarısı gelecek adına beni çok mutlu etti. Bu durum tüm camiayı da sevindirdi. Bizim bu tempoyu mümkün olabildiğince arttırmamız lazım. İkinci yarının yarısına kadar da bu tempoyu sürdürmemiz gerekli. Ayrıca kendi evimizde taraftara iyi futbol izlettirmeliyiz. Maç maç ilerlemeliyiz. Geçen hafta kazandığımız üç puanı daha da değerli hale getireceksek bu maçı da kazanmalıyız. Rakibimiz ligin iyi oynayan ekiplerinden biri. Kolay bir rakip değil. Bu nedenle çok dikkatli olmalıyız. Galibiyet serisi yakalamak için kazanmalıyız. Galibiyetle ayrılırsak tüm camiayı daha da kenetlemiş oluruz” diye konuştuğu öğrenildi. Öte yandan Beşiktaş tarihinin efsane futbolcularından Sergen Yalçın, ilk kez teknik direktör olarak resmi bir maçta bugün taraftarlarının önüne çıkıyor. Çaykur Rizespor deplasmanıyla mesaisine başlayan Yalçın’ın imza törenine 20 bin taraftar gelmişti.

Unutulmaz Sergen Yalçın Sözleri