Sergen Yalçın'dan 2005 motivasyonu; "15 yıl önceyi hatırlayın"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın takımını derbiye değişik bir şekilde motive ediyor. Başarılı hoca Fenerbahçe'yi son olarak 17 Nisan 2005'te Kadıköy'de yendikleri maçı futbolcularına izlettirdi.

Yalçın, "Ben o maçta kulübedeydim. Şimdi ise teknik adam olarak kulübede yer alacağım. Biz o tarihte zoru başardık. Yine başarabiliriz. Sizden böyle yürekli oynamanızı istiyorum" dedi.

SİZ DE TARİHE GEÇEBİLİRSİNİZ

Sergen Yalçın o maçta kaleci Cordoba'nın atıldığını söyleyerek, "Kaleye forvet oyuncusu Pancu geçti. Deplasmanda oynuyorduk ve 10 kişi kalmıştık. Buna rağmen maçı çevirmesini bildik. Her şey aleyhimize olmasına rağmen kazandık. Siz de bu maçı kazanarak tarihe geçebilirsiniz. Size güveniyorum" diye konuştu.