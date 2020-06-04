Sergen Yalçın'dan büyük fedakarlık!

Koronavirüs sebebiyle ekonomik olarak büyük sıkıntı içerisinde bulunan Siyah-Beyazlılar, bu süreçten mali olarak en az etkilenebilmek için kolları sıvamıştı.

Bu doğrultuda futbolculardan yüzde 50’ye varan maaş indirim talebinde bulunan yönetime, teknik ekipten destek geldi. Takımın başına ikinci yarıda geçen teknik direktör Sergen Yalçın’ın idarecilerle görüşerek, “Gerekirse benim sözleşmemde de indirim yapın” dediği ortaya çıktı. Kara Kartal’la 1,5 yıllık anlaşma sağlayan başarılı çalıştırıcıdan gelen bu flaş öneri sonrasında Beşiktaş yönetiminin, “Hocam, zaten sizin sözleşmeniz uygun şartlar içeriyor” diyerek Yalçın’ın teklifine teşekkür ettiği bildirildi.

Tazminat maddesi de ekletmedi

Anlaşmasının 1 yılı opsiyonlu bulunan teknik direktör Sergen Yalçın’ın, gelecek sezon devreye girecek bir senelik anlaşma için tazminat maddesi koydurmadığı öğrenildi. Yani sezon sonunda taraflardan biri ayrılık yolunu seçerse herhangi bir tazminat konusu gündeme gelmeyecek.