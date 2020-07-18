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HaberlerBeşiktaş Haberleri Sergen Yalçın’dan Diaby kararı! Fenerbahçe derbisinde...
18.07.2020 - 07:00 |

Sergen Yalçın’dan Diaby kararı! Fenerbahçe derbisinde...

Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın, cezalı olan N’Koudou’nun yokluğunda sol kanatta Diaby’ye forma vermeyi düşündüğü öğrenildi.

Sergen Yalçın’dan Diaby kararı! Fenerbahçe derbisinde...
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Süper Lig’in 33. haftasında Fenerbahçe ile yarın Vodafone Park’ta kozlarını paylaşacak olan Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı futbolcuların, ısınma ve istasyon koşularının ardından taktik çalışmalar gerçekleştirdiği bildirildi. Tedavisine devam edilen kaptan Burak Yılmaz’ın dün de özel program uyguladığı kaydedildi. Deneyimli oyuncunun durumu bugün yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak.
Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın, cezalı olan N’Koudou’nun yokluğunda sol kanatta Diaby’ye forma vermeyi düşündüğü öğrenildi. Tyler Boyd’u da ilk 11’de sahaya sürmeyi planlayan Yalçın’ın, sakatlıktan yeni çıkan Boateng’i ise hamle oyuncusu olarak yedek soyunduracağı ifade edildi.
Siyah-beyazlı takım bugün gerçekleştireceği antrenmanla derbi mesaisini tamamlayarak kampa girecek.

Sergen Yalçın’dan Diaby kararı Fenerbahçe derbisinde...

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