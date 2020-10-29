Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Sergen Yalçın'dan Ersin Destanoğlu’na tam destek
29.10.2020 - 07:00 |

Sergen Yalçın'dan Ersin Destanoğlu’na tam destek

Beşiktaş’ın hocası Sergen Yalçın eleştiri oklarına hedef olan Ersin Destanoğlu’na sahip çıktı. Devre arası kaleye transfer düşünmeyen Yalçın, görevini sürdürmesi halinde gelecek sene de Ersin ve Utku ile yola devam edeceğini aktardı .

Sergen Yalçın'dan Ersin Destanoğlu’na tam destek
ABONE OL
SERDAR SARIDAĞ

Bu sezon Süper Lig’de forma giydiği 5 maçta kalesinde 9 gol gören ve son günlerde eleştiri oklarına hedef olmaya başlayan Ersin Destanoğlu’na teknik heyetten tam destek geldi.

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın kurmaylarıyla yaptığı görüşmelerde genç kalecilerin zaman zaman hatalı goller yiyebileceğini söylediği öğrenildi. Düzenli oynamaları halinde 19 yaşındaki Ersin gibi genç file bekçilerinin kendilerini hızla geliştireceğine vurgu yapan Yalçın’ın, devre arasında kaleci transferi düşünmediğini dile getirdiği ifade edildi.

Kalede sıkıntı olması halinde bu problemi transferle değil, Utku Yuvakuran’a şans vererek çözmenin daha doğru olduğunu aktaran Sergen Yalçın her iki kalecisine de sahip çıkmaya devam edecek. Bu sezon Ersin’in yanı sıra 22 yaşındaki Utku’ya da zaman zaman görev vermeyi planlayan tecrübeli teknik adamın, Beşiktaş’taki görevini sürdürmesi halinde gelecek sezon bile kaleci transferi yapmayı düşünmediği belirlendi.

Beşiktaş’ın ligde şampiyonluk mücadelesi verirken gençleri kazanması gerektiğine inanan Sergen Yalçın’ın önümüzdeki dönemde Ersin, Utku, Rıdvan, Atakan ve Hasic gibi isimlere forma vermeyi sürdüreceği kaydedildi.

Sergen Yalçından Ersin Destanoğlu’na tam destek

Beşiktaş'ta Çizgi Yarışması: Erdoğan Kaya vs Rıdvan Yılmaz vs Ersin Destanoğlu

    Thomas Tuchel: Danilo ve Kimpembe iyi iş çıkardı
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Sergen Yalçın'dan Ersin Destanoğlu’na tam destek
      Sergen Yalçın'dan Ersin Destanoğlu’na tam destek
    2. Trabzonspor'da hoca karmaşası
      Trabzonspor'da hoca karmaşası
    3. Şimdi galibiyet zamanı!
      Şimdi galibiyet zamanı!
    4. Beşiktaş'ta Mensah sevinci
      Beşiktaş'ta Mensah sevinci
    5. Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarında 8 karşılaşma yapıldı
      Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarında 8 karşılaşma yapıldı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son Dakika | Antalyaspor'da Tamer Tuna ile yollar ayrıldı

    Son Dakika | Antalyaspor'da Tamer Tuna ile yollar ayrıldı

    Thomas Tuchel: Oyuncularım her maça favori olarak çıkmanın baskısını hissediyor

    Thomas Tuchel: Oyuncularım her maça favori olarak çıkmanın baskısını hissediyor

    Cristiano Ronaldo'nun Kovid-19 testi için "saçmalık" ifadesini kullanması tepki çekti

    Cristiano Ronaldo'nun Kovid-19 testi için "saçmalık" ifadesini kullanması tepki çekti

    Darüşşafaka Tekfen: 79 - Filou Oostende: 74

    Darüşşafaka Tekfen: 79 - Filou Oostende: 74

    Sıradaki Haber