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HaberlerBeşiktaş Haberleri Sergen Yalçın'dan Rıdvan Yılmaz açıklaması!
09.07.2020 - 20:38 |

Sergen Yalçın'dan Rıdvan Yılmaz açıklaması!

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın genç oyuncu Rıdvan Yılmaz ile ilgili açıklama yaptı.

Sergen Yalçın'dan Rıdvan Yılmaz açıklaması!
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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Kasımpaşa maçı öncesi genç oyuncu Rıdvan Yılmaz ile ilgili açıklama yaptı.

Rıdvan Yılmaz'ı geçen maçta oyundan çıkardığım için eleştiriler oldu. Ben Rıdvan'ı hata yaptığı için oyundan çıkarmadım. Sonrasını düşündüğüm için oyundan çıkardım. Bugün dinlendiriyoruz. Sıkıştırılmış fikstürde rotasyon olacaktır. Ayrıca performansa göre formalar da değişebilir, bunlar normal."

"Şanssız maçlar kaybediyoruz. Pandemi döneminde 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet aldık. Camiamızı oyun olarak tatmin ettiğimizi düşünüyorum. Çok fazla pozisyona giriyoruz ama atamıyoruz. Yavaş yavaş düzelteceğiz ama ligin sonu, ne kadar düzelir bilemiyorum."

Sergen Yalçından Rıdvan Yılmaz açıklaması

 

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