Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Sergen Yalçın'dan Rıdvan Yılmaz ve Roco’ya forma
09.06.2020 - 07:00 |

Sergen Yalçın'dan Rıdvan Yılmaz ve Roco’ya forma

Kevin N’Koudou ve Victor Ruiz’in Antalyaspor maçını kaçırma ihtimali üzerinde duran Sergen Yalçın, Rıdvan Yılmaz ve Roco’ya forma şansı vermeyi düşünüyor

Sergen Yalçın'dan Rıdvan Yılmaz ve Roco’ya forma
ABONE OL

Beşiktaş’ta tedavilerine devam edilen Kevin N’Koudou ve Victor Ruiz’in Antalyaspor maçını kaçırma ihtimalleri bulunuyor.

Teknik Direktör Sergen Yalçın bu nedenle taktik antrenmanlarda çeşitli formüller üzerinde çalışıyor.
Sarı kart cezalısı kaptan Burak Yılmaz’ın yokluğunda Güven Yalçın veya Kevin Prince Boateng’i ilk 11’de sahaya sürmeyi düşünen siyah-beyazlı hocanın, Victor Ruiz’in yerine stoperde Enzo Roco’yu, Kevin N’Koudou’nun yerine ise sol kanatta Caner Erkin’i görevlendirmeyi planladığı belirlendi. Sergen Yalçın, sol bek pozisyonunda ise genç oyuncu Rıdvan Yılmaz’a şans tanımanın hesaplarını yapıyor.

Rıdvan’ın taktik çalışmalarda ortaya koyduğu performanstan memnun olan Yalçın’ın, 19 yaşındaki futbolcuyu 11’de oynatmayı planladığı aktarıldı. Sezonun geride kalan bölümünde yakaladığı fırsatları iyi kullanamayan ve bu nedenle gözden düşen Pedro Rebocho’nun ise kulübede oturması bekleniyor. Kiralık sözleşmesi ligle birlikte bitecek olan 25 yaşındaki Portekizli sol bekle sezon sonu büyük ihtimalle yolların ayrılacağı da ifade edildi.

 

Sergen Yalçından Rıdvan Yılmaz ve Roco’ya forma

Kevin-Prince Boateng'in Oğlu Beşiktaş Antremanında

K League'de 5. haftada atılan tüm goller!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Sergen Yalçın’ın Şampiyonlar Ligi hesabı!
    Sergen Yalçın’ın Şampiyonlar Ligi hesabı!
  2. Galatasaray'da sponsor krizi!
    Galatasaray'da sponsor krizi!
  3. Liverpool korkusu!
    Liverpool korkusu!
  4. Sergen Yalçın'dan Rıdvan Yılmaz ve Roco’ya forma
    Sergen Yalçın'dan Rıdvan Yılmaz ve Roco’ya forma
  5. Paulo Dybala: "Tam hazır değilim"
    Paulo Dybala: "Tam hazır değilim"



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

San Antonio Spurs'te LaMarcus Aldridge sezonu kapattı

San Antonio Spurs'te LaMarcus Aldridge sezonu kapattı

Chelsea'den Tino Anjorin'e 5 yıllık sözleşme

Chelsea'den Tino Anjorin'e 5 yıllık sözleşme

Bessonov'dan Erol Bulut iddialarına cevap! "Beni güldürdü"

Bessonov'dan Erol Bulut iddialarına cevap! "Beni güldürdü"

Trabzonspor lige hazırlanıyor!

Trabzonspor lige hazırlanıyor!

Sıradaki Haber