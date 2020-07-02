Sergen Yalçın'dan Sehic transferine veto!

Yeni sezon öncesinde kadrosunu tecrübeli bir kaleciyle güçlendirmek için çalışmalarına başlayan Kara Kartal, yerli piyasadan Volkan Babacan ve Sinan Bolat gibi isimlerin peşine düşmüştü. Bu iki eldivene ek olarak; Joe Hart ve Clauido Bravo için de girişimlerde bulunan Siyah-Beyazlılar'a, menacerler aracılığıyla son olarak TFF 1.Lig ekibi B.B.Erzurumspor'un Bosna Hersekli kalecisi İbrahim Sehic önerildi. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 31 yaşındaki kalecinin, 400 bin Euro maaş ve 150 bin Euro da menacer ücreti olmak üzere toplamda 550 bin Euro'luk (4.2 milyon TL) bedel karşılığında imza atabileceği iletildi.

Yerli İsimlere geçildi

Oyuncuyu değerlendirirken yönetim, olumlu bulup konuyu teknik direktör Sergen Yalçın'la paylaştı. Deneyimli ismi yardımcılarıyla beraber değerlendiren Yalçın'ın, Sehiç için olumsuz yanıt verdiği bildirildi. Bu gelişme sonrasında Sehiç'le yapılan temasları aksıya alan Siyah-Beyazlılar, listedeki diğer isimler üzerine yoğunlaşma kararı aldı.

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