Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Sergen Yalçın'dan Sehic transferine veto!
02.07.2020 - 09:06 | | Fanatik

Sergen Yalçın'dan Sehic transferine veto!

Kaleci transferi konusunda girişimlerini sürdüren Beşiktaş, menajerler aracılığıyla önerilen B.B.Erzurumspor’un file bekçisi İbrahim Sehic için teknik direktör Sergen Yalçın’ın fikrini sordu. Yönetim, başarılı hocanın olumsuz raporu sonrasında Bosna Hersekli ismi askıya aldı

Sergen Yalçın'dan Sehic transferine veto!
ABONE OL

Yeni sezon öncesinde kadrosunu tecrübeli bir kaleciyle güçlendirmek için çalışmalarına başlayan Kara Kartal, yerli piyasadan Volkan Babacan ve Sinan Bolat gibi isimlerin peşine düşmüştü. Bu iki eldivene ek olarak; Joe Hart ve Clauido Bravo için de girişimlerde bulunan Siyah-Beyazlılar'a, menacerler aracılığıyla son olarak TFF 1.Lig ekibi B.B.Erzurumspor'un Bosna Hersekli kalecisi İbrahim Sehic önerildi. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 31 yaşındaki kalecinin, 400 bin Euro maaş ve 150 bin Euro da menacer ücreti olmak üzere toplamda 550 bin Euro'luk (4.2 milyon TL) bedel karşılığında imza atabileceği iletildi.

Sergen Yalçından Sehic transferine veto

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'den sürpriz karar! Galatasaray'da 5 yıldız ile yollar ayrılıyor...

Yerli İsimlere geçildi

Oyuncuyu değerlendirirken yönetim, olumlu bulup konuyu teknik direktör Sergen Yalçın'la paylaştı. Deneyimli ismi yardımcılarıyla beraber değerlendiren Yalçın'ın, Sehiç için olumsuz yanıt verdiği bildirildi. Bu gelişme sonrasında Sehiç'le yapılan temasları aksıya alan Siyah-Beyazlılar, listedeki diğer isimler üzerine yoğunlaşma kararı aldı.

Beşiktaş Yardım Kampanyasını Tanıttı

Adana'da sosyal mesafesiz kutlama!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Sergen Yalçın'dan Sehic transferine veto!
    Sergen Yalçın'dan Sehic transferine veto!
  2. Beşiktaş'tan Jan Vertonghen sürprizi
    Beşiktaş'tan Jan Vertonghen sürprizi
  3. Son dakika haberler - Beşiktaş'ta Elneny krizi! 'Nereye gidiyorsun...'
    Son dakika haberler - Beşiktaş'ta Elneny krizi! 'Nereye gidiyorsun...'
  4. Galatasaray'da yeni lider Ryan Donk
    Galatasaray'da yeni lider Ryan Donk
  5. Süper Lig'in zirvesinde yeni ruh! Okan Buruk ve Hüseyin Çimşir...
    Süper Lig'in zirvesinde yeni ruh! Okan Buruk ve Hüseyin Çimşir...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe'de B planı Hasan Ali

Fenerbahçe'de B planı Hasan Ali

Dünyanın 7. harikası Lionel Messi!

Dünyanın 7. harikası Lionel Messi!

Kritik toplantının detayları: Türk futbolunda 8 yabancıya doğru

Kritik toplantının detayları: Türk futbolunda 8 yabancıya doğru

İtalya Serie A'ya 29. hafta maçlarıyla devam edildi

İtalya Serie A'ya 29. hafta maçlarıyla devam edildi

Sıradaki Haber