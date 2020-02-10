Sergen Yalçın'dan sihirli dokunuş

Sergen Yalçın yönetiminde üst üste 2 maç kazanan Beşiktaş, topladığı 6 puanla zirve yarışında yeniden umutlandı.



Siyah-beyazlı takım, Yalçın’ın saha kenarında olduğu ilk maçta Çaykur Rizespor’u deplasmanda 2-1 mağlup ederken, Gaziantep FK’ya da evinde 3-0 üstünlük sağladı. Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde 5 maç sonra üst üste kazanmayı bildi. Ligin ilk yarısında 9. haftada Galatasaray’la başlayan 6 maçlık seri 14. haftadaki Kasımpaşa karşılaşmasına kadar sürmüştü. Kasımpaşa galibiyetinin ardından büyük düşüş yaşayan Kartal; Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe mağlubiyetlerinin ardından ilk yarıyı Gençlerbirliği galibiyetiyle kapatırken, ikinci devreye de Sivasspor ve Göztepe yenilgileriyle başladı.



Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın teknik direktörlüğünde deplasmandaki ve içerideki kötü gidişi sonlandırdı. Yalçın öncesinde deplasmanda üst üste 2 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, geçen hafta Çaykur Rizespor’a üstünlük kurdu. Yalçın öncesindeki son 3 maçın birini kazanıp 2’sinden mağlup ayrılan Kartal, yine Yalçın’ın ilk kez Vodafone Park’a çıktığı maçta Gaziantep FK’yı net bir skorla yendi.

Zirve yarışında en keskin viraj

Zirve için yeniden umutlanan Beşiktaş önümüzdeki 5 hafta birbirinden kritik maçlara çıkacak. Zorlu seriye deplasmandaki Medipol Başakşehir maçıyla başlayacak Kartal, ardından sırasıyla Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor (D), Ankaragücü ve Galatasaray’ın (D) karşısına çıkacak.

Siyah-beyazlı takım söz konusu 5 haftada sıralamada üstünde yer alan 4 takımla karşı karşıya gelecek. Beşiktaş zirve yarışında rakiplerinden olan Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray karşısında iyi sonuçlar alarak şampiyonluk iddiasını güçlendirmeye çalışacak. Kartal’ın bu maçlarda elde edeceği sonuçlar kalan süreçteki hedefini de büyük ölçüde belirleyecek.