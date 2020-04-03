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HaberlerBeşiktaş Haberleri Sergen Yalçın'ın jokeri Yunus Mallı!
03.04.2020 - 10:13 | | Takvim

Sergen Yalçın'ın jokeri Yunus Mallı!

Beşiktaş, devre arasında istediği ancak transfer edemediği 28 yaşındaki 10 numara için yeniden harekete geçti. Şu an kiralık olarak Union Berlin forması giyen Yunus için sezon sonu kulübü Wolfsburg'a teklif yapılması kararlaştırıldı.

Beşiktaş'ın Yunus Mallı aşkı alevlendi. Siyah- Beyazlılar devre arasında da istediği ancak transferini bitiremediği 28 yaşındaki 10 numarayı yeniden listesine aldı. Şu an kiralık olarak Union Berlin forması giyen Yunus için sezon sonu kulübü Wolfsburg'a teklif yapılması kararlaştırıldı.

BEŞİKTAŞ'A GELMEYİ İSTİYOR
Yunus devre arasında Beşiktaş'a gelmeyi çok istemiş fakat kulüpler anlaşamamıştı. Siyah- Beyazlılar, bu kez Wolfsburg'u da ikna ederek milli futbolcuya imza attırmaya çalışacak.

BİR YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI
Wolfsburg'la 1 yıl sözleşmesi kalan Yunus'u Alman ekibi de elden çıkarmanın peşinde. Beşiktaş yönetiminin de 28 yaşındaki oyuncuyu düşük bir bedelle renklerine bağlamak istiyor.

HÜCUMDA TAM BİR JOKER
Asıl mevkisi 10 numara olan Yunus Mallı, ayrıca sağ ve sol kanatlarda da forma giyebiliyor. Forveti de destekleme özelliği olan milli futbolcu, hücum hattında joker görevi görüyor.

Sergen Yalçının jokeri Yunus Mallı

Sergen Yalçının jokeri Yunus Mallı

 

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