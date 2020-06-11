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11.06.2020 - 14:13 |

Sergen Yalçın'ın kaledeki tercihi Ersin Destanoğlu...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kaleci tercihini yaptı. Yalçın, Siyah - beyazlı takımın bu hafta oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçında eldivenleri 19 yaşındaki Ersin Destanoğlu’na verecek.

Sergen Yalçın'ın kaledeki tercihi Ersin Destanoğlu...
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3 aylık aradan sonra siyah beyazlı takımın Süper Lig’de oynayağı Fraport TAV Antalyaspor maçı için kaleci tercihini yaptı. Ntvspor'un haberine göre Sergen Yalçın, Ersin Destanoğlu'nu ilk 11’de sahaya sürecek.

ERSİN DESTANOĞLU KİMDİR?

Beşiktaş altyapısından yetişen 19 yaşındaki Ersin Destanoğlu henüz A Takım ile maça çıkmadı. 2001 doğumlu, 1.95 boyundaki genç kaleci, bu sezon Spor Toto Gelişim Elit U-19 liginde 18 kez siyah beyazlı formayı giydi. Takımın 1. kalecisi Loris Karius, Covid-19 salgını nedeniyle Süper Lig’e verilen arada Beşiktaş ile yollarını ayırmıştı.

Siyah beyazlıların kadrosunda yer alan 22 yaşındaki Utku Yuvakuran ise, geride kalan son 3 sezonda A takım kalesini 5 kez korudu. Bu sezon ise 1 Süper Lig, 1 UEFA Avrupa Ligi, 2 Türkiye Kupası maçında görev yaptı.

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Sergen Yalçının kaledeki tercihi Ersin Destanoğlu...

 

 

 

 

 

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