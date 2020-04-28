Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTurkish Airlines Euroleague Haberleri Sergio Llull, THY Avrupa Ligi'nde son 10 yılın takımına seçildi
28.04.2020 - 14:45 | | AA

Sergio Llull, THY Avrupa Ligi'nde son 10 yılın takımına seçildi

İspanya'nın Real Madrid Basketbol Takımı'nda forma giyen Sergio Llull, THY Avrupa Ligi'nde son 10 yılın en iyi takımına seçildi.

Sergio Llull, THY Avrupa Ligi'nde son 10 yılın takımına seçildi

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Sergio Llull'un taraftar, oyuncu, antrenör ve medya mensuplarının oylarıyla belirlenen Avrupa Ligi'nde 2010-2020 yıllarının en iyi takımına girdiği duyuruldu.

Kariyerinde Real Madrid formasıyla 7 kez Dörtlü Final oynayıp 4'ünde şampiyonluk maçına çıkan 32 yaşındaki İspanyol basketbolcu Llull, 2015 ve 2018'de kupayı kaldırma başarısı gösterdi.

Llull, 2017'de ise Avrupa Ligi'nde en iyi 5'e seçilirken, sezonun en değerli oyuncusu ödülüne de layık görüldü.

Ligde son 10 yılın en iyi takımına daha önce seçilen isimler, Kyle Hines, Juan Carlos Navarro, Luka Doncic, Dimitris Diamantidis, Georgios Printezis, Milos Teodosic ve Nando De Colo olmuştu.

Sergio Llull, THY Avrupa Liginde son 10 yılın takımına seçildi

Hazard, Dončić İle Buluştu

Ahmet Ağaoğlu da mutfağa girdi, kuru fasulye-pilav hazırladı...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Meksika'da sular durulmuyor

Meksika'da sular durulmuyor

Antalyaspor'da hedef seriyi sürdürmek

Antalyaspor'da hedef seriyi sürdürmek

Virüsün ABD'de spora maliyeti 6 milyar doları geçti

Virüsün ABD'de spora maliyeti 6 milyar doları geçti

Göztepe voleybol ve hentboldan çekildi

Göztepe voleybol ve hentboldan çekildi

Sıradaki Haber