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HaberlerFransa Ligue 1 Haberleri Sergio Ramos'a servet! PSG çıldırdı...
26.01.2021 - 09:53 | | Fanatik

Sergio Ramos'a servet! PSG çıldırdı...

Fransız devi PSG'nin Real Madrid ile sözleşmesi bitecek yıldız oyuncu Sergio Ramos'a 3 yıl için 45 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı belirtildi.

Sergio Ramos'a servet! PSG çıldırdı...
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Fransız devi PSG, Sergio Ramos ısrarını sürdürüyor. El Transistor'un haberine göre Paris Saint-Germain, Real Madrid ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Sergio Ramos'a yıllık 15 milyon Euro'dan 3 yıllık toplam değeri 45 milyon Euro olan bir sözleşme önermeye hazırlanıyor.

Real Madrid'in Alaba ve Mbappe hedefleri de ortadayken Sergio Ramos'a böyle bir kontrat öneremeyeceği aktarılıyor. PSG'nin ise Lionel Messi'yi de kadrosuna katmak istemesi nedeniyle Neymar, Mbappe, Ramos ve Messi'yi aynı anda takımda bulundurmasının çok kolay olmayacağı belirtilmekte. Tüm bu yıldızları kadrosunda bulunduracak yapının Finansal Fair Play açısından PSG'ye sorunlar çıkarabileceği ifade ediliyor.

Sergio Ramosa servet PSG çıldırdı...

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