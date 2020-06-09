Sergiy Rebrov'un menajerinden açıklama! Fenerbahçe...

Onur Dinçer / Skorer

Ferencvaros Teknik Direktörü Sergiy Rebrov’un Fenerbahçe’nin teknik direktörlük görevi ile adının geçmesiyle hakkında menajerinden açıklama geldi. Macar menajer Sandor Varga, Rebrov’un takımından ayrılmayacağını belirtti.



Macaristan’ın Nemzetisport gazetesine konuşan Varga, Ukraynalı teknik adamla ilgilenen başka kulüpler de olduğunu belirterek şunları söyledi: “Rebrov’a imza attırmak isteyen kulüpler var. Tüm teklifleri dinledik ancak hiçbir kulüple anlaşmadık. Sergiy Rebrov, Ferencvaros’ta çok güzel günler geçiriyor. Kulüpten ayrılmayı düşünmüyor” dedi.



2003-04 yıllarında Fenerbahçe forması giyen Rebrov, aktif futbolculuğu bıraktıktan sonra teknik adam olarak yola devam etti. 46 yaşındaki çalıştırıcı daha önce Dinamo Kiev, Al Ahli gibi takımları çalıştırdı. Ferencvaros şu an Macaristan liginde açık ara farkla lider durumda bulunuyor.

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