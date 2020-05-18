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18.05.2020 - 07:15 |

Serhat Ulueren'den Terim'e şok sözler

Ünlü spor yazarı ve yorumcusu Serhat Ulueren, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in UEFA Kupası aldıkları yıl dönemi için çektiği klibi eleştirdi.

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Galatasaray dün 17 Mayıs 2020'de Arsenal'i yenerek aldıkları UEFA Kupası'nın 20. yılını kutladı. O dönemde takımın başında olan teknik direktör Fatih Terim günün anlam ve önemiyle ilgili bir video yayınladı. Videoda Terim 20 yıl önceki Fatih Terim'e mektup yazdı.

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Fatih Terim'den 20 yıl önceki Terim'e mektup!

Fatih Terim'in yazdığı bu mektubu ünlü spor yorumcusu Serhat Ulueren şu sözlerle eleştirdi. İşte Ulueren'in tweeti..

'Bu ne görgüsüzlük, ne megalomanlıktır anlamadım. Kendi kendine mektup yazmalar, klipler... Sen önce Başkanına bir geçmiş olsun de!..'

Serhat Uluerenden Terime şok sözler

Ulueren'in bu sözleri taraftarın tepkisini topladı.

Serhat Uluerenden Terime şok sözler

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