Serkan Kırıntılı kaleyi bırakmadı

Spor Toto Süper Lig'i 36 puanla 14. sırada tamamlayan Çaykur Rizespor'da en fazla forma giyen isim kaleci Serkan Kırıntılı oldu.

Sadece Bursaspor deplasmanında görev alamayan yeşil-mavili takımın kalecisi, forma giydiği 33 maçta 2 bin 970 dakika sahada mücadele etti. Yeşil-mavili ekipte Serkan Kırıntılı'yı, 2 bin 652 dakikayla Eren Albayrak, 2 bin 506 dakikayla Giray Kaçar takip etti.

Kaleci Necati Yılmaz ise 34 haftada 18 kişilik kadroya dahi giremezken, Muhammet Emin Balcılar ve Aykut Erçetin 90, Tevfik Köse 194 dakikayla en az süre alan oyuncular oldu.

Ali Adnan geçen sezonu arattı

Yeşil-mavili ekibin bir önceki sezonun başında transfer ettiği Iraklı milli oyuncu Ali Adnan, bu yıl bekleneni veremedi. Ali Adnan, ilk sezonunda 31 maçta 2 bin 786 dakika görev almış, 3 gol atma başarısı göstermişti.

Iraklı oyuncu, bu sezon Asya Kupası ve çeşitli nedenlerle 10 maçta 564 dakika sahada kalarak performansıyla beklentileri karşılayamadı. Sezon sonunda yeşil-mavili kulüp, bu futbolcu için İtalya Birinci Futbol Lig ekiplerinden Udinese ile anlaşmaya vardı.

Ali Adnan'ın yanı sıra sezon başında Beşiktaş'tan büyük umutlarla kiralanan Filip Holosko da teknik direktör Hikmet Karaman'ın göreve gelmesinin ardından kendini yedek kulübesinde buldu. Ligde 12 haftalık Mehmet Özdilek döneminde bütün maçlarda görev alan Holosko, Karaman'ın göreve gelmesiyle sezon boyunca 25 maçta bin 510 dakika sahada kalabildi.

En iyi çıkış yapan oyuncu Eren Albayrak

Çaykur Rizespor'da sezonun parlayan yıldızı Eren Albayrak oldu. 23 yaşındaki genç oyuncu, ligde 31 maçta görev yaparken, bunların 30'una ilk 11'de başladı. Milli takıma kadar yükselmeyi başaran ve 2 bin 652 dakika sahada kalan Eren, 2 gol ve 9 asistle takımının Süper Lig'de yoluna devam etmesinde önemli rol oynadı.

Eren, geçen sezon Süper Lig'de 665 dakika sahada kalmış ve bir gol atma başarısı gösterebilmişti. Eren'in yanı sıra Orhan Ovacıklı da bu sezon Karadeniz temsilcisinde iyi performans sergileyen oyunculardan biri oldu. Geçen sezon 664 dakika görev yapan genç sağ bek, bu sezon 26 maçta 2 bin 273 dakika sahada kaldı

Çaykur Rizespor'da forma giyen oyuncular ve oynadıkları süreler şöyle:

Futbolcu Süre

Serkan Kırıntılı 2970

Eren Albayrak 2652

Giray Kaçar 2506

Leonard Kweuke 2335

Kıvanç Karakaş 2333

Ousmane Viera 2287

Orhan Ovacıklı 2273

Ludoviç Sylvestre 2069

Deniz Kadah 1751

Koray Altınay 1578

Filip Holosko 1510

Godfrey Oboabona 1439

Sercan Kaya 1345

Ludoviç Obraniak 1192

Ümit Korkmaz 952

Murat Duruer 921

Engin Bekdemir 879

Kyle Lafferty 574

Ali Adnan 564

Liban Abdi 351

Kağan Söylemezgiller 237

Tevfik Köse 196

Aykut Erçetin 90

Muhammet Emin Balcılar 90