Serkan Kırıntılı UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi

UEFA'nın resmi internet sitesinden açıklanan Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu adayları arasında yer alan Serkan Kırıntılı, yapılan oylamanın ardından oyların yüzde 43'ünü alarak zirveye çıktı.

Feyenoordlu Karim El Ahmadi oyların yüzde 34'ünü elde ederek ikinci, Olympiakos'ta forma giyen Esteban Cambiasso ise oyların yüzde 8'ini alarak 3'üncü oldu.

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında konuk ettiği Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e 1-0 yenilmişti.