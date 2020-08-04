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04.08.2020 - 16:38 |

Serkan Özbalta'ya 2 teklif birden

TFF 1. Lig’de bu sezon Keçiörengücü ile oynattığı futbol ve topladığı puanlarla tüm dikkatleri üzerine çeken Serkan Özbalta, Başkent ekibiyle yollarını ayırdı.

Serkan Özbalta'ya 2 teklif birden
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41 yaşındaki genç teknik direktör, kısıtlı kadroya rağmen Keçiörengücü’ndeki başarısıyla takdir topladı. TFF 1. Lig’de bazı takımların radarına giren genç çalıştırıcıya 2 takımdan teklif geldiği öğrenildi.

“LİGİN 3. BÖLGEDE EN FAZLA BAŞARILI PAS YAPAN TAKIMI”

Erzurumspor’dan sonra ligin en az gol yiyen takımı olan Keçiörengücü, Serkan Özbalta yönetiminde ligi sezonun 3. bölgede de en fazla pas ve en fazla başarılı pas yapan takımı olarak bitirdi.

“KALECİSİNİ EN ÇOK KULLANAN 2. TAKIM”

Keçiörengücü’nde kaleci Metin Erol’un istatistiği de dikkat çekici. Keçiörengücü, dünyada oyun kurulumunda kalecisini en çok kullanan 2. takım ünvanına sahip. Metin Erol, 35 pas ortalamasıyla Leverkusen kalecisi Hradecky’nin arkasında 34 pas ortalamasıyla ikinci sırada.

 

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