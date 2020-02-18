Sertaç Güven: ‘Hayallerimiz var’

Sivaspor galibiyetiyle, maç eksiğine rağmen 298 hafta sonra liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, bu başarısının keyfini sürüyor.



Bordo-mavili ekipte yöneticisinden taraftarına kadar herkes bu mutluluğu yaşarken, camianın da artık mutlu sona ulaşma yolunda inancı iyice güçlendi. Trabzonsporlu yönetici Sertaç Güven, “Hani derler ya, insan hayalsiz yaşayamaz diye... Bizim gerçekleştirmek istediğimiz hayallerimiz var. Ama hepsinden önemlisi, o hayale inanan ve sahada mücadele eden yürekler, tribünde susmayan kardeşlerimiz ve bizimle nefes alan yüz binler var. Daha değil ama birlikte başaracağız” diye konuştu.



Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan da, “Şanlı Trabzonsporum liderlik koltuğuna oturdu! Yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz” yorumunu yaptı.

Karadeniz ekibinin bugünlere gelmesinde önemli katkısı bulunan Uğurcan Çakır, “Her maç aynı coşku, aynı hırsla mücadelemizi sürdürüyoruz. İstediğimiz, inandığımız liderliği elde ettik. Şimdi liderliği korumak, hedefimize adım adım yaklaşmak için daha da çok çalışma vakti. Bizlere inanan, yanımızda olan herkese teşekkürler” ifadelerini kullandı.



Sörloth, “Ligin üstü bordo mavi” derken, ara transferde Karadeniz ekibine katılan Guilherme, “Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

Gol atamadığı 4 takım kaldı

Süper Lig’de 17 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Trabzonsporlu Alexander Sörloth, geride kalan 21 maçta 13 takım karşısında gol bulmayı başardı. Norveçli golcü, sadece Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, BTC Türk Yeni Malatyaspor ve Yukatel Denizlispor’a gol atamadı.

Bu sezon Süper Lig’de en fazla takıma gol atan oyuncu konumunda yer alan bordo-mavili oyuncu, Kasımpaşa’ya 4, Kayserispor’a 2, Konyaspor, Antalyaspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Ankaragücü, Başakşehir, Gaziantep FK, Rizespor, Beşiktaş, Gençlerbirliği ve Sivasspor’a karşı birer gol kaydetti.

Sörloth, ligin ikinci yarısında oynanacak Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, BTC Türk Yeni Malatyaspor ve Yukatel Denizlispor karşılaşmalarında gol bulması durumunda bu sezon Süper Lig’deki tüm takımlara karşı gol atma başarısı gösterecek.

Alexander Sörloth'un golü