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25.06.2020 - 21:06 |

Sertaç ÅžanlÄ± ve Ece HocaoÄŸlu evlendi

Anadolu Efes'in yÄ±ldÄ±zÄ± SertaÃ§ ÅžanlÄ±, AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor'da oynayan voleybolcu Ece HocaoÄŸlu ile evlendi.Â

Sertaç ÅžanlÄ± ve Ece HocaoÄŸlu evlendi
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Anadolu Efes Basketbol TakÄ±mÄ±'nda forma giyen milli oyuncu SertaÃ§ ÅžanlÄ±, son olarak AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor'da oynayan voleybolcu Ece HocaoÄŸlu ile evlendi.Â 

Instagram hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klama yayÄ±mlayan SertaÃ§ ÅžanlÄ±, "DostlarÄ±mÄ±zla birlikte hayalimizi kurduÄŸumuz ve bu yaz planladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼ maalesef tÃ¼m dÃ¼nyayÄ± saran pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kaldÄ±k. Aile arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸimiz nikah tÃ¶reni ile imzalarÄ±mÄ±zÄ± attÄ±k. 2021 yazÄ±na planladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼mÃ¼zde hep beraber eÄŸlenebilmek dileÄŸiyle." ifadelerini kullandÄ±.

SertaÃ§ ÅžanlÄ± ve Ece HocaoÄŸlu evlendi

SertaÃ§ ÅžanlÄ± ve Ece HocaoÄŸlu evlendi

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