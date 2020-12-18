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18.12.2020 - 14:31 | | AA

Servet Çetin, futbolculuğunda gidemediği Avrupa'ya teknik direktör olarak gitmeyi hedefliyor

Demir Grup Sivasspor yardımcı antrenörü Servet Çetin, futbolculuk kariyerinde gelen tekliflere rağmen gidemediği Avrupa'da, teknik direktör olarak takım çalıştırmayı hedeflediğini söyledi.

Servet Çetin, futbolculuğunda gidemediği Avrupa'ya teknik direktör olarak gitmeyi hedefliyor
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Çetin, TED Edirne Koleji'nin çevrim içi düzenlediği "Kariyer Semineri" etkinliğine katılarak öğrencilerin sorularını cevapladı.

Servet Çetin, Türkiye'nin üst düzey kulüplerinde ve milli takımda yıllarca futbol oynayarak kariyerini güzel bir şekilde sonlandırdığını belirtti.

Futbolu bırakmasının ardından antrenörlüğe başladığını anlatan Çetin, 5 yıldır Süper Lig'deki takımlarda yardımcı antrenör olarak çalıştığını ifade etti.

Teknik direktörlüğe adım atabilmesi için tek eksiğinin pro lisans olduğunu dile getiren Çetin, şunları kaydetti:

"Hedeflerimde bir takımı teknik direktör olarak çalıştırmak var. Onun için de bir tek eksiğim olan pro lisans. Salgın dolayısıyla bu zamanlarda pek seminer olmuyor. İnşallah en kısa sürede açılacak seminere katılıp pro lisansı aldıktan sonra teknik direktör olarak bir takımı çalıştırmak istiyorum. Öncelikli hedefim, inşallah futbol kariyerimde olduğu gibi üst düzey takımlarda görev alıp, o takımları çalıştırmak ve milli takıma kadar ilerlemek. Futbolculuk kariyerimde yurt dışından çok teklif gelmesine rağmen bir şekilde şartlar oluşmadı. Çok teklif almama rağmen bir türlü gidemedim ama inşallah antrenörlük kariyerimde yurt dışında çalışma imkanı bulurum. Böylelikle hem ülkemi en iyi şekilde temsil eder hem de antrenörlük kariyerim için iyi bir süreç geçirmiş olurum."

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