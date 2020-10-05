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05.10.2020 - 00:59 |

Sevilla - Barcelona: 1-1

La Liga'da Barcelona deplasmanda Sevilla ile 1-1 berabere kaldÄ±.Â

Sevilla - Barcelona: 1-1
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Ä°spanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 5. haftasÄ±nda Real Madrid deplasmanda Levante'yi 2-0 maÄŸlup ederken, Barcelona deplasmanda Sevilla ile 1-1 berabere kaldÄ±.Â 

Levante karÅŸÄ±sÄ±nda Vinicius Junior (Dk. 16) ve Karim Benzema'nÄ±n (Dk. 90 5) golleriyle 3 puanÄ± alan Real Madrid, puanÄ±nÄ± 10'a Ã§Ä±kararak, bir maÃ§ eksiÄŸi olmasÄ±na raÄŸmen liderliÄŸe oturdu.Â 

La Liga'da iki maÃ§Ä± eksik olan Sevilla ve Barcelona'nÄ±n karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldiÄŸi haftanÄ±n son maÃ§Ä±nda ise takÄ±mlar 1'er puan aldÄ±.Â 

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 8. dakikasÄ±nda Luuk De Jong ile Ã¶ne geÃ§en Sevilla'ya, 10. dakikada Barcelona'dan Philippe Coutinho karÅŸÄ±lÄ±k verdi.

Sevilla - Barcelona: 1-1

PuanlarÄ±nÄ± 7'ye yÃ¼kselten iki takÄ±mdan Barcelona 5. Sevilla da 6. sÄ±rada kaldÄ±.Â 

DiÄŸer yandan TÃ¼rk futbolculardan Emre Mor ve Okay YokuÅŸlu'nun formasÄ±nÄ± giydiÄŸi Celta Vigo deplasmanda Osasuna'ya 2-0 yenildi.Â 

Celta'da ilk 11'de sahaya Ã§Ä±kan Okay YokuÅŸlu, maÃ§ sonuna kadar oynarken, Emre Mor ise 61. dakikada Miguel Baeza'nÄ±n yerine oyuna girdi.

Â La Liga'nÄ±n 5. haftasÄ±nda pazar gÃ¼nÃ¼ oynanan Alaves-Athletic Bilbao maÃ§Ä± 1-0, Cadiz-Granada maÃ§Ä± ise 1-1 sonuÃ§landÄ±.

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