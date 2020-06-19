Sevilla - Barcelona maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Salgın arası dönüşünden sonra oynadığı 2 maçtan 4 puan çıkartan Sevilla, geçtiğimiz yıllara kıyasla bu sezon La Liga'yı daha yukarılarda bitirecek gibi duruyor. Son 2 yılda ilk 4'ün dışında kalan kırmızı-beyazlılar, bu sefer Barcelona ve Real Madrid'in arkasına tutunmuş durumda ve Getafe ile Real Sociedad'ın puan kayıpları sonrası 3. sırada kalma adına kritik bir maça çıkacaklar... Levante deplasmanında Fernando Reges kenardan geldi, Munir El Haddadi ve Ever Banega maçı tamamlayamadı ancak Barça'ya karşı hepsinin ilk 11'de olması bekleniyor.

Barcelona ise 4-0'lık Mallorca galibiyeti sonrası kendini sıkmadan Leganes'i de 2-0'la geçti ve zirvedeki yerini korudu. Arkasından Real Madrid de kayıpsız ilerliyor ve onların Valencia'yı farklı geçtiği ortamda Sevilla deplasmanında kazanmak bir mesaj olacaktır. Sarı kart cezasını tamamlayan Jordi Alba ilk 11'e dönecek. Leganes maçında dinlenen Martin Braithwaite da Lionel Messi ve Antoine Griezmann'lı hücum hattına katılacak. Salgın dönüşü oynadıkları 2 maçta da kenardan gelen Luis Suarez'in geçirdiği diz operasyonu nedeniyle bir kez daha aynı rolde olması şaşırtıcı olmaz...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 12 maçın 11'i "2.5 ÜST" bitti.

- Barcelona ligde oynadığı son 3 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

- Sevilla iç sahada oynadığı son 6 lig maçını kaybetmedi. (3 galibiyet - 3 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu La Liga mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Barcelona kazanır" oldu! %56'lık kesim lider Barcelona'nın Sevilla deplasmanında hata yapmasını beklemiyor... %9'luk kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada her iki takımın da gol atacağını düşünüyor.

BERKUK ÜNYAY GOLLERDEN YANA

Sevilla pandemi sırasında ufak bir parti krizi yaşadı. Takımın önemli oyuncuları Ocampos, Vazquez, Luuk de Jong ve Ever Banega, karantina sırasında parti yaparak büyük tepki çektiler. Taraftarların da çok sempatik bakmadığı bu olaydan sonra Real Betis'i 2-0 yenerek bir anlamda özür dilediler. Son Levante maçında da iyi oynamasına rağmen beraberlikle sahadan ayrıldılar. Bu sezon Şampiyonlar Ligi biletini büyük ihtimalle alacaklar. Barcelona ise aradan sonra oynadığı iki maçı da gol yemeden kazandı. Ama ne Mallorca, ne de Leganes, yüksek seviyede takımlar değil. Sevilla rakibini mutlaka zorlayacaktır. Hatta Barcelona puan dahi kaybedebilir. Gol Var'ı düşünebilirsiniz.