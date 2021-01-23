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23.01.2021 - 18:03 |

Sevilla - Cadiz: 3-0

La Liga'nın 20. haftasında Sevilla evinde Cadiz'i konuk etti. Sevilla sahadan 3-0 galip ayrıldı. Sevilla'da Y. En-Nesyr hat-trick yaparak maça damga kurdu.

Sevilla - Cadiz: 3-0
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La Liga'nın 20. haftasında Sevilla evinde Cadiz'i konuk etti. Şampiyonlar Ligi için üst sıraları hedefleyen Sevilla sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Estadio Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan müsabakada gollerini 35., 39. ve 62. dakikalarda Y. En-Nesyr kaydetti.

Sevilla 36 puanla 3. sırada yer aldı. Cadiz ise 24 puanla 9. sırada kaldı.

Sevilla - Cadiz: 3-0

 

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