Sevilla - Eibar maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Salgın arasından öncesini de hesaba katarsak 10 maçta 18 puanlık bir serisi olan Sevilla, son olarak Leganes'i deplasmanda 3-0 yenip ilk 4 içindeki yerini korumasını bildi. Jules Kounde sarı kart cezalısı. Diego Carlos'un savunma partneri Sergi Gomez olacak. TD Julen Lopetegui, yoğun fikstür nedeniyle savunmanın solunda rotasyona yapıyor. Son maçta oynayan Sergio Reguilon yerine bu sefer Sergio Escudero izleyebiliriz. Rotasyon, orta sahanın merkezinde de oluyor. Fernando Reges sabit kalıyor ve çevresindeki ikili değişiyor. Oliver Torres, Ever Banega, Joan Jordan ve Oliver Torres dörtlüsünden ikisini sahada göreceğiz.

Eibar ise Valencia ve Granda galibiyetleriyle 17. sıraya tutunmuştu. Osasuna yenilgisi can sıksa da Mallorca'nın Atletico Madrid deplasmanından eli boş dönmesi, Sevilla karşısına çıkmadan önce kafalarını biraz rahatlatmıştır. Uzun süredir sakat olan tecrübeli stoper Ivan Ramis, bu zor maçta da forma giyemeyecek. Son 3 maçı kaçıran Anaitz Arbilla'nın durumu ise belirsizliğini koruyor. TD Jose Luis Mendilibar, "Bir sonraki maçımız Leganes ile ve arada 72 saatten de az bir süre olacak. O maç, Sevilla maçına kıyasla bizim için daha önemli ve bir önceki maç olan, Osasuna maçına göre ilk 11'de 5-6 değişiklik yapmayı düşünüyoruz..." açıklamasında bulundu.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 4 maç karşılıklı gollerle "2.5 ÜST" oldu.

- Sevilla ligdeki son 10 maçını kaybetmedi. (4 galibiyet - 6 beraberlik)

- Eibar deplasmanda oynadığı son 9 lig maçının sadece 1'ini kazanabildi. (Son maç, Granada deplasmanı, 2-1)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu La Liga mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Sevilla kazanır" oldu! %72'lik kesim daha formda, daha kaliteli olan ev sahibinin kazanacağını düşünüyor... %4'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmadan en az 3 gol bekliyor.

FEVZİ TANIRLI’NIN YORUMU

Sevilla nihayet beraberlik zincirine son verdi ve Leganes deplasmanında sizlere önerdiğim gibi 2 ve üst olacak şekilde kazandı. Şampiyonlar Ligi yarışı heyecanlı bir hal aldı. Kısmen rahatlayan Eibar önünde kazanırlar.