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20.07.2020 - 21:32 |

Sevilla, Milan'dan Suso'yu transfer etti!

Sevilla, Ä°talya'nÄ±n Milan takÄ±mÄ±ndan kiraladÄ±ÄŸÄ± kanat oyuncusu Suso'nun bonservisini aldÄ±.Â

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Ä°spanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Sevilla, Ä°talya'nÄ±n Milan takÄ±mÄ±ndan kiraladÄ±ÄŸÄ± kanat oyuncusu Suso'nun bonservisini aldÄ±.Â 

Sevilla KulÃ¼bÃ¼, satÄ±n alma opsiyonu kullanÄ±lan 26 yaÅŸÄ±ndaki Ä°spanyol futbolcu Suso ile 5 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â 

KulÃ¼pten bonservis bedeliyle ilgili aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±. Ä°spanya basÄ±nÄ±nda ise transferin 21 milyon avro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â 

Profesyonel kariyerine Ä°ngiltere'nin Liverpool ekibinde baÅŸlayan Suso, 2015'te Milan'a transfer olmuÅŸtu. Ä°spanya'nÄ±n Almeria ve Ä°talya'nÄ±n Genoa takÄ±mlarÄ±nda kiralÄ±k olarak oynayan Suso, geride kalan sezonun devre arasÄ±nda ise Sevilla'ya kiralanmÄ±ÅŸtÄ±.Â 

SaÄŸ kanatta gÃ¶rev alan Ä°spanyol futbolcu, Sevilla'da 19 maÃ§a Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ ve bir gol atmÄ±ÅŸtÄ±.

Sevilla, Milandan Susoyu transfer etti

Sevilla, Milandan Susoyu transfer etti

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