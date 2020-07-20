Sevilla, Milan'dan Suso'yu transfer etti!

Ä°spanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Sevilla, Ä°talya'nÄ±n Milan takÄ±mÄ±ndan kiraladÄ±ÄŸÄ± kanat oyuncusu Suso'nun bonservisini aldÄ±.Â

Sevilla KulÃ¼bÃ¼, satÄ±n alma opsiyonu kullanÄ±lan 26 yaÅŸÄ±ndaki Ä°spanyol futbolcu Suso ile 5 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â

KulÃ¼pten bonservis bedeliyle ilgili aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±. Ä°spanya basÄ±nÄ±nda ise transferin 21 milyon avro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â

Profesyonel kariyerine Ä°ngiltere'nin Liverpool ekibinde baÅŸlayan Suso, 2015'te Milan'a transfer olmuÅŸtu. Ä°spanya'nÄ±n Almeria ve Ä°talya'nÄ±n Genoa takÄ±mlarÄ±nda kiralÄ±k olarak oynayan Suso, geride kalan sezonun devre arasÄ±nda ise Sevilla'ya kiralanmÄ±ÅŸtÄ±.Â

SaÄŸ kanatta gÃ¶rev alan Ä°spanyol futbolcu, Sevilla'da 19 maÃ§a Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ ve bir gol atmÄ±ÅŸtÄ±.