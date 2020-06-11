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11.06.2020 - 22:56 |

Sevilla - Real Betis: 2-0

Korona virüs arası sonrası İspanya La Liga Sevilla - Real Betis maçıyla başladı. Karşılaşmayı Sevilla, 2-0'lık skorla kazandı.

Sevilla - Real Betis: 2-0
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İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından Sevilla-Real Betis karşılaşmasıyla yeniden başladı.

Sevilla ile Real Betis arasındaki 28. hafta mücadelesi, Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda Kovid-19 önlemleri kapsamında seyircisiz oynandı.

Endülüs derbisinde ilk yarı, golsüz sona erdi. Ev sahibi ekip Sevilla, 56. dakikada penaltıdan Lucas Ocampos ve 62. dakikada eski Galatasaraylı futbolcu Fernando'nun attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Salgın sebebiyle mart ayından bu yana ilk karşılaşmanın oynandığı La Liga'da 50 puana ulaşan Sevilla, üçüncü sıradaki yerini korudu. Real Betis, 33 puanla 12. basamakta kaldı.

Öte yandan mücadele öncesinde salgın sebebiyle hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Kovid-19 önlemleri kapsamında top toplayıcılar sahada eldivenli ve maskeli şekilde yer aldı. Yedek oyuncular ise tribünde mesafeli oturdu.

Sevilla - Real Betis: 2-0

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