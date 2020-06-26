 Sevilla - Real Valladolid maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Salgın arasından Real Betis galibiyetiyle dönen Sevilla, sonraki 3 maçından ise beraberlikle ayrıldı. Son 8 haftaya girerken 4. sırada yer alıyorlar ve ilk 4'teki konumlarını muhafaza edip önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde olmaya çalışacaklar... TD Julen Lopetegui'nün elinde bol alternatifli bir kadro var ve İspanyol teknik adam sıkışık fikstürde rotasyona gidiyor. Pazartesi günü Villarreal deplasmanında Munir El Haddadi, Lucas Ocampos, Jesus Navas ve Luuk de Jong yedekte başladı - bu sefer hepsini ilk 11'de görebiliriz...

Real Valladolid ise Getafe deplasmanında 1-1 berabere kaldı ve Mallorca'nın üst üste puan kayıpları sonrası puan tablosunda biraz olsun rahata erdi. Sağ bek Pedro Perro ve forvet Sandro Ramirez henüz iyileşmedi. Ramirez'in yokluğunda sazı eline alan milli futbolcumuz Enes Ünal, salgın dönüşü sonrası ilk 11 çıktığı 3 maça 2 gol sığdırmayı başardı. Zorlu Sevilla deplasmanında da Sergi Guardiola ile birlikte hücumda gol aramaya devam edecekler...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 3 maçta Sevilla, Real Valladolid'den gol yemedi.

- Real Valladolid'in ligde oynadığı son 3 maç "2.5 ALT" bitti.

- Sevilla ligdeki son 8 maçını kaybetmedi. (3 galibiyet - 5 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu La Liga mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Sevilla kazanır" oldu! %75'lik kesim 10 resmi maçtır kaybetmeyen Sevilla'ya Real Valladolid karşısında güveniyor... %5'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol bekliyor.

MİSLİ.COM YAZARI BERKUK ÜNYAY NE ÖNERİYOR?

Sevilla, Şampiyonlar Ligi'ni kovalıyor. Dirençleri oldukça sağlam. Fikstür gereği zor maçları üst üste oynadılar. Valladolid karşısında daha üretken olacaklardır. Kazanma ihtimalleri yüksek.