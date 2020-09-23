Seyircisiz maçta meşaleden ceza yediler!

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın Rio Ave ile karşılaşacak Beşiktaş, rakibini elemesi durumunda Milan-Bodo Glimt eşleşmesinin galibiyle play-off turunda karşı karşıya gelecek. Norveç ekibinin, İtalyan deviyle Milano’da oynayacağı karşılaşma öncesinde ilginç bir gelişme yaşandı.

Bodo Glimt’e, taraftarlarının meşale yakması nedeniyle UEFA tarafından ceza verildi. Avrupa Ligi 1. eleme turunda geçtiğimiz ay Litvanya’nın Kauno Zalgiris takımını Aspmyra Stadı’nda 6-1 yenerek 2. tura yükseldiği maçta bahse konu eylemin gerçekleştiği belirtildi.

Stadın dışında yeni kale arkası

Seyircisiz oynanan maçta böyle bir durumun nasıl oluştuğu merak konusu olurken, gerçek sonradan ortaya çıktı. Bir grup Bodo Glimt taraftarının portatif bir asansör kiralayarak, tribünlerin üzerine kadar çıkardıkları bu platformun üzerinden karşılaşmayı takip ettikleri belirlendi.

3 bin 500 euroya mâl oldu

Norveçli taraftarlar burada meşale de yakarak takımlarına destek oldu. Platform, stadyumun dışarısında olmasına karşın; UEFA müfettişleri tarafından soruşturmaya tabi tutuldu. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Bodo Glimt kulübü, UEFA Disiplin Kurulu tarafından 3 bin 500 euro cezaya mahkum edildi.