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HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Sezer Özmen: Evimizde kazanmak istiyoruz
03.04.2014 - 16:05 | | AA

Sezer Özmen: Evimizde kazanmak istiyoruz

Spor Toto Süper Lig'de 5 Nisan Cumartesi sahasında Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü.

Sezer Özmen: Evimizde kazanmak istiyoruz
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Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Uğur Tütüneker yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı bulunan Ahmet Görkem Görk katılmazken, Liban Abdi takımdan ayrı çalıştı. Yeşil-mavili ekipte sakatlıkları düzelen Lualua, Engin Baytar, Eren Albayrak ve Kweuke ise takımla çalışmalara katıldı.

Yeşil-mavili futbolcular, koşunun ardından pas çalışması ile antrenmanı sürdürdü. Antrenmanın son bölümünde futbolcular yarı sahada maç yaptı.

Defans oyuncusu Sezer Özmen, idman öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok kritik haftalarda önemli puanlar aldıklarını belirterek, "Artık kendi evimizde kazanmak istiyoruz. Bu hafta evimizde Kardemir Karabükspor ile oynayacağız. Kendi seyircimizin önünde oynamanın avantajını kullanıp galip gelmek istiyoruz" dedi.

Kardemir Karabükspor maçına iyi hazırlandıklarını ifade eden Özmen, "Skorlar iyi gidince atrenmanda iyi gidiyor. Bunun bilincindeyiz. İyi bir çıkış yakaladık. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Bu hafta seyircimizden destek bekliyoruz. Seyircimiz bizim için çok önemli. Bize iyi motivasyon sağlıyorlar. Taraftarımızın da desteği ile bu hafta evimizde oynayacağımız Kardemir Karabükspor maçını kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

Yeşil-mavili ekip, Kardemir Karabükspor yarın yapacağı çalışma ile tamamlayacak.

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