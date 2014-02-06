Sezer Özmen: Trabzon maçıyla ruhu yakaladık

Spor Toto Süper Lig'de 8 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Kayseri Erciyesspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü.



Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Mehmet Cengiz Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda yeşil-mavili futbolcular, koşunun ardından kısa pas çalışması yapıp kondisyon ağırlıklı idman gerçekleştirdi. Sakatlığı bulunan Hurşut Meriç ve Ümit Korkmaz takımdan ayrı çalıştı. İdmanı ziyaret eden yönetim kurulu üyesi Mustafa Baltacı ile Çalımbay bir süre sohbet etti.



Karadeniz ekibinin defans oyuncusu Sezer Özmen, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzonspor maçında iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Trabzonspor maçı ile istediğimiz takım ruhunu yakaladık. Bu hafta Kayseri Erciyesspor deplasmanına gideceğiz. Her iki ekip için de çok zorlu bir maç. Trabzonspor maçının daha anlamlı olması için Kayseri Erciyesspor maçını kazanmak zorundayız" dedi.



Takıma yeni katılan futbolcuların çok önemli isimler olduğunu ifade eden Sezer, "Çok iyi bir uyum yakaladık. Onların katkıları ile iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Trabzonspor maçında takıma yeni katılan arkadaşlarımızın performansları da ortada. Onlarla iyi bir çıkış yakalayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.



Yeşil-mavili ekip, Kayseri Erciyesspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.d