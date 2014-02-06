Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Sezer Özmen: Trabzon maçıyla ruhu yakaladık
06.02.2014 - 17:32 |

Sezer Özmen: Trabzon maçıyla ruhu yakaladık

Spor Toto Süper Lig'de Kayseri Erciyesspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor üç puana kitlendi.

Sezer Özmen: Trabzon maçıyla ruhu yakaladık
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'de 8 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Kayseri Erciyesspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Mehmet Cengiz Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda yeşil-mavili futbolcular, koşunun ardından kısa pas çalışması yapıp kondisyon ağırlıklı idman gerçekleştirdi. Sakatlığı bulunan Hurşut Meriç ve Ümit Korkmaz takımdan ayrı çalıştı. İdmanı ziyaret eden yönetim kurulu üyesi Mustafa Baltacı ile Çalımbay bir süre sohbet etti.

Karadeniz ekibinin defans oyuncusu Sezer Özmen, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzonspor maçında iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Trabzonspor maçı ile istediğimiz takım ruhunu yakaladık. Bu hafta Kayseri Erciyesspor deplasmanına gideceğiz. Her iki ekip için de çok zorlu bir maç. Trabzonspor maçının daha anlamlı olması için Kayseri Erciyesspor maçını kazanmak zorundayız" dedi.

Takıma yeni katılan futbolcuların çok önemli isimler olduğunu ifade eden Sezer, "Çok iyi bir uyum yakaladık. Onların katkıları ile iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Trabzonspor maçında takıma yeni katılan arkadaşlarımızın performansları da ortada. Onlarla iyi bir çıkış yakalayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Yeşil-mavili ekip, Kayseri Erciyesspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.d

    Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
      Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    2. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
      Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
    3. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
      Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    4. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
      Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    5. Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu
      Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Sıradaki Haber